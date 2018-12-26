Экономика
Сагинтаев провел заседание Госкомиссии по модернизации экономики
Сегодня в Үкімет үйі под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Бакытжана Сагинтаева состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы проведения Комплексного плана приватизации на 2016–2020 годы, развития мер поддержки предпринимательства в обрабатывающей промышленности, а также ход реализации в регионах проектов по модернизации инфраструктуры.

Напомним, в Послании «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» Главой государства поручено ускорить реализацию плана приватизации, расширив его за счет сокращения числа подведомственных организаций госорганов. Так, с 2016 года по сегодняшний день на продажу выставлено 532 объекта, из которых продано 465 объектов на сумму 296 млрд тг. 96 объектов находятся на предпродажной подготовке. 287 объектов направлено на реорганизацию и ликвидацию, из них 160 уже реорганизовано и ликвидировано.

Государственная комиссия по вопросам модернизации экономики РК является консультативно-совещательным органом. Целью заседаний является выработка и принятие решений по вопросам повышения конкурентоспособности и эффективности экономики Казахстана. Вопросы, рассматриваемые на заседании Государственной комиссии, направлены на обеспечение устойчивого экономического роста страны и модернизации экономики.

Также сегодня в Үкімет үйі Бакытжан Сагинтаев провел заседание Координационного совета по реализации Рамочных соглашений о партнерстве между Правительством РК и международными финансовыми организациями.



В ходе заседания были обсуждены вопросы реализации совместных проектов в области развития транспортно-логистического хаба и автодорожной инфраструктуры. Реализация данных договоренностей способствует повышению безопасности и качества автомобильных дорог. В частности, увеличению скорости межрегиональных перевозок, сокращению потери времени в пути и эксплуатационных издержек пользователей дорог, а также снижению количества ДТП.

По вопросам повестки выступили на заседании министры национальной экономики Т. Сулейменов, финансов А. Смаилов, по инвестициям и развитию Ж. Касымбек.

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