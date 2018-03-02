Сагинтаев провел заседание Нацкомиссии по переводу казахского языка на латиницу

В Үкімет үйі Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел заседание Национальной комиссии по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику, передает Kazpravda.kz
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Как сообщает пресс-служба
Премьер-министра РК, в ходе заседания заслушаны отчеты о проведенной работе орфографической, методической, терминологической рабочих групп, а также рабочей группы по техническому и информационному сопровождению. Кроме того, рассмотрен План мероприятий по поэтапному переводу казахского алфавита на латинскую графику до 2025 года и правила орфографии на основе алфавита в новой редакции.
"Глава государства внес изменения в Указ "О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику". Новый вариант получил поддержку со стороны общественности, языковедов и учел рекомендации членов Комиссии. Теперь в соответствии с поручением Президента необходимо продолжить работу в данном направлении", – сказал Бакытжан Сагинтаев.
С докладами по основным направлениям работы по переводу на латиницу выступили министр культуры и спорта Мухамедиулы, министр информации и коммуникаций Абаев, министр образования и науки Сагадиев, директор РГКП "Институт языкознания имени Ахмета Байтурсынова" Кажыбек. В обсуждении также приняли участие первый заместитель председателя партии "Нұр Отан" Ашимбаев, заместитель Премьер-министра РК Досаев, заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента Балаева, председатель правления РТРК "Қазақстан" Карин и др.
Фото primeminister.kz
Справочно:
Национальная комиссия – это консультативно-совещательный орган при Правительстве, основной целью и задачей которой является подготовка и утверждение предложений по переводу алфавита казахского языка на латинскую графику, координация и контроль за качеством исполнения работы.
В состав комиссии под председательством Бакытжана Сагинтаева включены заместитель председателя – заместитель Премьер-министра РК Досаев, а также представители Администрации Президента РК, партии "Нұр Отан", Парламента РК, вузов, средств массовой информации, общественных организаций, известные ученые и общественные деятели.
Перевод алфавита казахского языка на латинскую графику до 2025 года предполагается провести поэтапно.
- Первый этап охватывает 2018-2020 годы. В этот период будут проводиться подготовительные работы и мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы. Разработка правил правописания на новом казахском алфавите на основе латиницы, приложения для текстового перекодировщика на латиницу.
- Второй этап 2021-2023 годы. В этот период будут проводиться организационные и методические мероприятия. Будут организованы семинары и лекции, курсы с привлечением филологов и ученых лингвистов для обучения преподавателей центров и взрослого населения. Обеспечение выдачи паспортов, удостоверений личности гражданина РК и иных документов на государственном языке на основе латинской графики.
- Третий этап 2024-2025 годы. Перевод делопроизводства местных и центральных госорганов, государственных СМИ и государственных печатных изданий на латинскую графику (поэтапно). Также поэтапный переход делопроизводства организации образования на латинскую графику.
Также созданы рабочие группы орфографической, методической, терминологической, по техническому и информационному сопровождению с привлечением экспертов в области языкознания:
- Орфографическая рабочая группа занимается разработкой правил орфографии и орфоэпии казахского языка на латинской графике.
- Методическая рабочая группа разрабатывает методики обучения и изучения, а также их постепенное внедрение в образовательную систему.
- Терминологическая рабочая группа предназначена для систематизации терминологического фонда казахского языка на основе латинской графики.
- Рабочая группа по техническому и информационному сопровождению будет выполнять работы для адаптирования латинской графики к информационным технологиям и пространствам.