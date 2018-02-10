Сагинтаев провел заседание Правительства по исполнению задач, поставленных Президентом РК
Сегодня на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Бакытжана Сагинтаева рассмотрены меры по исполнению поручений, данных Главой государства на расширенном заседании Правительства от 9 февраля 2018 года, передает Kazpravda.kz.
В ходе заседания заслушаны отчеты министров финансов Султанова, национальной экономики Сулейменова, по инвестициям и развитию Касымбека, энергетики Бозумбаева, информации и коммуникаций Абаева, здравоохранения Биртанова, образования Сагадиева по вопросам организации исполнения задач, поставленных Главой государства в ходе расширенного заседания Правительства.
В обсуждении также приняли участие председатель Национального банка Акишев, первый заместитель Премьер-министра РК Мамин, заместители Премьер-министра РК Шукеев, Досаев, Жумагалиев, а также председатель правления НПП "Атамекен" Мырзахметов.
По итогам заседания Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев подчеркнул о персональной ответственности каждого руководителя государственного органа и дал конкретные поручения.