Сагинтаев провел заседание Совета Евразийского банка развития
Сегодня в Үкімет үйі под председательством Премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось заседание Совета Евразийского банка развития (ЕАБР), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.
В ходе заседания были обсуждены текущие и перспективные направления деятельности банка, вопросы сотрудничества с международными финансовыми институтами, реализации совместных интеграционных проектов, а также повышения конкурентоспособности.
Как отмечается, в работе заседания в режиме видеоконференции приняли участие все страны-члены ЕАБР. Совет единогласно одобрил кандидатуру Андрея Бельянинова на должность председателя правления банка.
Евразийский банк развития учрежден на основании межгосударственного соглашения, подписанного 12 января 2006 года. Инициатива создания Банка принадлежит президентам Казахстана и России, напомнили в пресс-службе.
Банк является международной финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности.