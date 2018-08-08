Экономика
Сагинтаев провел заседание Совета по взаимодействию с ОЭСР
В Үкімет үйі Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел заседание Совета по взаимодействию с Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР),  передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В ходе заседания обсуждены перспективы реализации новых совместных проектов на 2019-2020 гг., а также вопросы подписания Меморандума о сотрудничестве и взаимодействии в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией. Кроме того, рассмотрен вопрос участия Казахстана в Неделе Евразии – 2018, который пройдет в г. Париж в ноябре текущего года.

На сегодня имеются 8 проработанных проектов по сотрудничеству с ОЭСР и 2 проекта, находящиеся на стадии проработки. Среди них проекты по повышению конкурентоспособности и привлечению прямых иностранных инвестиций в отрасль недропользования, цифровизации, туризма и др.

Казахстан с целью совершенствования антикоррупционного законодательства и принимаемых мер с 2004 г. участвует в субрегиональной программе ОЭСР – Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией.

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