Сагинтаев: Работа полиции – это не сельское хозяйство, где урожайность зависит от погоды
Инга Селезнева
В ходе заседания Правительства РК Премьер-министру РК Бакытжану Сагинтаеву пришлось прервать доклад главы ДВД Актюбинской области Махамбета Абисатова и попросить объяснить, почему в регионе выросла преступность, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Махамбет Каиржанулы, я вас перебью. Я вам задал конкретный вопрос. Вы вот тут отчет предоставляете нам, все в таком радужном виде, акимат помогает, все делаете. Но в то же время, по особо опасным преступлениям в вашей области рост составил более 48%, почему? Акимат если помогает, все возможности вам дали, почему преступления растут?" – спросил Премьер.
Глава ДВД Актюбинской области Махамбет Абисатов назвал причиной роста особо тяжких преступлений завышение квалификации преступлений при передаче дел в суд, таких случаев в области было 20.
"У нас 20 фактов завышенной квалификации тех преступлений, которые должны квалифицироваться как злостные хулиганства по части 3 статье 293 УК РК и по статье 106 части 3 УК РК – причинение телесных повреждений со смертельным исходом. Мы завышаем объем квалификации, потом, при направлении в суд, эти дела в суде вновь переквалифицируются, и идут на то, что они из себя и представляли. По большому счету мы нарушаем конституционные права наших граждан, вменяя им более тяжкие составы преступлений, чем они совершили на самом деле", – ответил на вопрос Абисатов.
Он отметил, что в прошлом году, по сравнению с 2016 годом, наблюдалось снижение преступности на 31%.
"В текущем году у нас небольшой рост идет на 6,8 процента в целом преступности. В первую очередь, за счет краж чужого имущества. Но в сравнении с 2016 годом идет снижение", – добавил Абисатов, на что Премьер-министр шутя подметил, что работа полиции – это не сельское хозяйство, где урожайность зависит от погоды.
"У вас же показатели не связаны, как в сельском хозяйстве, с погодными условиями. Один год хорошие погодные условия – урожай хороший, другой год – нехороший. Не от этого же зависит ваша работа. Если вы смогли уровень преступности на 30 процентов снизить в один год, надо же эти темпы дальше продолжать", – указал Сагинтаев главе ДВД Актюбинской области.
"Просто преступность существует везде, ее динамика существует в форме раскачивающегося маятника – от отрицательных до положительных величин. И такими темпами….", – сказал Абисатов.
"Полицейская служба тоже работает во всех регионах, но в других регионах таких показателей нет", – заключил Сагинтаев.