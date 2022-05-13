Сагындык Лукпанов обсудил проведение референдума со студентами и преподавателями Атырауской области

Депутат Сената Парламента Сагындык Лукпанов посетил с рабочим визитом Атыраускую область, в ходе которого он побывал в высших и средних учебных заведениях. Сенатор ознакомился с их деятельностью и осмотрел новые учебные аудитории, а также провел ряд встреч с преподавательским составом и студентами учебных заведений.

Депутат ознакомил участников встречи с законодательной деятельностью Сената Парламента РК. Основной темой для обсуждения во время встречи со студентами университета стали конституционные реформы, инициированные Главой государства, а также важность проведения предстоящего референдума.

«Так как эти реформы основаны на запросах и предложениях общественности и экспертов, то вполне логичным является инициатива Президента реализовать их посредством референдума. Особенность нынешнего референдума в Казахстане в том, что Президент инициирует конституционную реформу, которая не расширяет, а наоборот – перераспределяет часть своих полномочий другим институтам власти»,- отметил сенатор.

Кроме того, участники встречи поговорили об актуальных вопросах и проблемах сферы образования, в частности были озвучены предложения по развитию духовной культуры.