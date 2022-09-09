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Правительство , Экономика
Сахар и овощи по фиксированной цене обещают казахстанцам в Правительстве

Заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин в рамках рабочей поездки в Алматинскую область встретился с предпринимателями, занятыми в производстве продуктов питания, ознакомился с работой объектов, провел встречи с жителями региона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В первую очередь вице-премьер посетил компанию Unifruit, которая занимается интенсивным садоводством в селе Балтабай Енбекшиказахского района. Плодовые сады предприятия расположились на площади 100 гектаров. Предприятие работает с 2017 года, обеспечивает постоянной работой 65 человек и еще 150 – сезонной работой. Здесь активно внедряются новые технологии, в частности, шоковая заморозка овощей.

Иссыкский плодоконсервный завод в селе Кайнар осуществляет переработку сельскохозяйственной продукции, производит томатный концентрат, яблочное и абрикосовое пюре. Мощность производства – около 600 тонн томатов и до 300 тонн другого плодоовощного сырья.

Также среди посещенных Сериком Жумангариным производственных площадок – молокозавод «ADAL сут». Завод, оснащенный современными технологиями, производит 150 тонн молочной продукции в день и обеспечивает работой более 600 человек.

В рамках встречи с руководителями производственных предприятий С. Жумангарин ознакомился с проблемными вопросами и предложениями по дальнейшему развитию. Одним необходимо решить проволочки с подключением к газовому снабжению, другим – важна поддержка государства для выхода на новые мощности и рынки.

Вице-премьер обещал рассмотреть все вопросы и оказать содействие в их разрешении. 

Также в ходе рабочей поездки министр торговли и интеграции провел встречу с жителями области и провел личный прием граждан. С. Жумангарин проинформировал граждан о принятых мерах по стабилизации цен на социально значимые продукты питания, а также о возможностях поддержки предпринимателей посредством Дорожной карты бизнеса.

«На данный момент достигнуты договоренности с казахстанскими сахарными заводами, которым будут выделены оборотные средства для закупа необходимого объема сырья. Это позволит зафиксировать отпускные цены на сахар в размере 460 тенге. Крупнейшим производителям Павлодарской, Карагандинской, Костанайской и Жамбылской областей будут выделены «оборотные средства» до 4 млрд тенге, что также даст возможность обеспечить рынок необходимым объемом овощной продукции по фиксированной цене», – сказал Серик Жумангарин.

Среди пришедших на встречу были и предприниматели. Так, собственник крестьянского хозяйства пожаловался, что Казахский научно-исследовательский институт картофелеводства и овощеводства не делится результатами исследований по получению новых сортов семян картофеля, нет обратной связи между крестьянами и институтом. Представители научно-исследовательского института обещали обеспечить фермера новыми сортами семян картофеля.

Также на встрече участники подняли вопросы, касающиеся платных дорог, инфраструктуры районных больниц, поддержки экспорта и др. Глава Минторговли и интеграции Серик Жумангарин и аким области Марат Султангазиев дали разъяснения по всем вопросам, а также поручения соответствующим структурам в их разрешении.

Кроме того, в рамках рабочей поездки С. Жумангарин встретился с журналистами и ответил на вопросы, касающиеся работы министерства.

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