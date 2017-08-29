В мире

Сахар признали наркотиком

Ученые Института сердца Сент-Люка (США) и некоммерческой организации Lahey Health заявили о том, что сахар вызывает привыкание и является наркотическим средством подобно кокаину, сообщает lenta.ru.

Свои выводы ученые опубликовали в British Journal of Sports Medicine, однако при этом столкнулись с критикой со стороны других специалистов, пишет The Guardian.

Исследователи пишут, что эффект от употребления углевода сахарозы подобен влиянию кокаина. Он изменяет настроение, стимулируя чувство наслаждения и провоцирует человека на поиск сладкого. Ученые ссылаются на результаты исследования поведения грызунов, которые между наркотиком и сахаром чаще выбирали последний. По их мнению, этот углевод вызывает более сильную зависимость, чем алкалоиды.

По словам других ученых, сахар действительно вызывает проблемы со здоровьем, однако он не способствует привыканию. Так, Хишам Зяуддин (Hisham Ziauddeen), психиатр из Кембриджского университета, говорит, что авторы статьи неверно интерпретировали результаты экспериментов с мышами, а его собственная работа, которую он написал в соавторстве в прошлом году, не поддерживает мнение, что сахар является наркотиком.

Зяуддин подчеркивает, что зависимость проявляется у грызунов только в том случае, если животным давать сахар в течение двух часов каждый день. Однако при свободном доступе к сладкому признаки привыкания не возникают.

Другие исследователи частично поддерживают выводы ученых Института сердца. Роберт Люстиг (Robert Lustig) из Калифорнийского университета говорит, что сахар действительно является наркотическим веществом, но его действие, в отличие от кокаина, слабо и сравнимо с эффектом от никотина.

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