Сахар становится «сладким»

Сергей ГОРОВ, Павлодар
фото Валерия БУГАЕВА
По словам начальника отдела торговой политики регионального управления предпринимательства, торговли и туризма Жанат Кениной, впервые повышение цены на сахар со 160 до 170 тенге было зафиксировано 17 июля. И это при том, что его дефицита не было, в стабилизационном фонде находилось более 400 тонн сахара. По данным ведомства, потребность области в сахаре составляет в среднем 11–12 тыс. тонн в год. Ежемесячно в регион завозится от 900 до 1 000 тонн продукта в зависимости от сезонного спроса. Летом количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих завоз сахара в область, традиционно увеличивается. Тем не менее в торговой сети он подорожал, хотя, следует отметить, не достиг уровня июля-августа прошлого года – 180 тенге за кг.
Согласно анализу, средняя розничная цена на сахар сейчас находится на уровне 163 тенге за кг и продолжает снижаться. Еще большее падение стоимости данного продукта ожидается в сентябре-октябре, когда в Казахстане начнется сбор и переработка сахарной свеклы. Также большой поток сахара в нашу республику начнет поступать из стран Евразийского экономического союза, в частности из Беларуси. И тогда ситуация стабилизируется окончательно.

