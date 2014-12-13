«Сахарный» патент Свежий выпуск Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Свой новый продукт Талгат Бакинов, автор уже более полусотни патентов, назвал «Биолакто – С иммун». В состав входят самые современные сахарозаменители, а значит, его могут употреб­лять больные диабетом. Существует множество подсластителей для людей, страдающих этим заболеванием, но в них, помимо крахмала, содержатся сахарин и цикламат натрия.

Один кубик «Биолакто – С иммун» весит 2 г. Визуально он абсолютно ничем не отличается от сахара рафинада, а на вкус в 5 раз слаще. В качестве основы для его производства используется фруктоза, которая относится к натуральным углеводам с низким гликемическим индексом. А значит, ее употребление не вызывает колебаний уровня сахара в крови и резких выбросов инсулина.

Автор изобретения планирует реализовывать свой продукт не только на внутреннем рынке, но и экспортировать в Россию и Китай. Правда, для этого необходимо расширить производство, ведь пока выпускается всего 5 000 упаковок в день. В ТОО «Шымкент инновация» готовы биотехнологу помочь и даже предложили разработать бизнес-план.

По информации Армана Жалмагамбетова, заместителя директора ТОО «Шымкент инновация», возможно несколько вариантов путей финансирования. Один из них – через получение гранта по программе «Дорожная карта бизнеса-2020». В 2014 году по ДКБ было профинансировано 8 инновационных проектов на сумму 31 млн. тенге.

