​Сахарный ренессанс Жетысу

707
Асет КАЛЫМОВ
фото Жумабая МУСАБЕКОВА

В прошлом году в поселке Балпык-би близ Талдыкоргана состоялось событие, которого с нетерпением ждала вся общественность Жетысу: с конвейеров Коксуского сахарного завода вышла первая партия сладкого продукта. Запуск производства ознаменовал собой начало возрождения отрасли, некогда слывшей одной из самых рентабельных в регионе. Такую задачу перед аграриями и представителями местных властей поставил Глава государства Нурсултан Назарбаев.

По информации областного акимата, в последние 2 года в регионе выросло число свеклосеющих хозяйств, увеличились посевные площади сахарной свеклы, достигнув 6 400 га. И если в прошлый сезон аграрии собрали 120 тыс. тонн продукции, то нынче ожидается куда больший урожай – свыше 200 тыс. тонн. Теперь главное, чтобы Коксуский сахарный завод смог переработать весь этот объем. Однако имею­щихся на предприятии производственных мощностей недостаточно.

Как сообщил заместитель директора завода Нуржан Каргабаев, сейчас полным ходом идет модернизация цехов, ремонтируются диффузное отделение, вакуумные агрегаты, буртоукладочные машины. Автоматизируется технологический процесс, инвесторы вкладывают в реконструкцию объекта около 1 млрд тенге. В результате значительно снизятся расходы на мазут и уголь, что, безусловно, скажется на себестоимости сахара. Модернизацию планируется завершить в ближайшее время, после чего проведут пусконаладочные работы. А в октябре – в пик уборки сладкого корнеплода на полях – завод будет полностью готов принять на переработку урожай, выращенный местными свекловодами.

К слову, фермерам оказана существенная поддержка со стороны государства: на период весенне-полевых работ их обеспечили техникой, ГСМ, семенами, удобрениями, выдали субсидии. Благодаря применению современных агротехнологий прошлой осенью средняя урожайность выросла до 350 центнеров с гектара. Улучшилось качество сырья, повысилась его сахаристость.

По прогнозам экспертов, нынче Коксуский завод может выдать 20 тыс. тонн сахара. Но этот объем покрывает потребность области в сладком продукте лишь наполовину. Поэтому в межсезонье планируется запустить Карабулакский сахарный завод, где также идут подготовительные работы. А в следующем году в планах местных властей – завершить реконструкцию аналогичного предприятия в Аксуском районе, которое простаивает уже более 10 лет. Запуск новых производственных объектов решит проблему доставки сырья на переработку из отдаленных сельских округов, но самое главное – послужит стимулом для аграриев к расширению посевных площадей и увеличению урожая. 

Популярное

Все
В Стокгольме и Осло вручили Нобелевские премии
Новый цифровой маршрут: как Казахстан превращает транзит данных в стратегическое преимущество
США собираются проверять соцсети у въезжающих иностранцев
Возврат активов: 15 млрд тенге выделили на водоснабжение сел Жамбылской области
В США запустили сайт по продаже «Золотой карты Трампа»
Единую школу по зимним видам спорта создают в Астане
Что изменилось в жизни казахстанцев: взгляд общества на реформы в год Независимости
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Европейский Союз и Казахстан: Превращая общие вызовы в общие возможности
«Небо открыто для инвестиций»: эксперт в сфере о том, как превратить аэропорты Казахстана в глобальные грузовые хабы
Охотничьи испытания казахского тазы провели в Алматинской области
Автоледи получила 1 год лишения свободы за нетрезвую езду в Конаеве
Армия усиливает подготовку допризывников
В тройке лидеров
Арктический антициклон несет морозы в Казахстан
Гендерное равенство должно быть системным
В Приаралье приступили к выпуску зеркал
В Алматы выявляют «грязный» транспорт
Более 1 300 поездов прошли по вторым путям Достык – Мойынты
Президент поздравил чемпиона мира по таеквондо Бейбарыса Каблана
В Бенине военные захватили власть
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Из казармы в кампус
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]