фото Жумабая МУСАБЕКОВА

В прошлом году в поселке Балпык-би близ Талдыкоргана состоялось событие, которого с нетерпением ждала вся общественность Жетысу: с конвейеров Коксуского сахарного завода вышла первая партия сладкого продукта. Запуск производства ознаменовал собой начало возрождения отрасли, некогда слывшей одной из самых рентабельных в регионе. Такую задачу перед аграриями и представителями местных властей поставил Глава государства Нурсултан Назарбаев.

По информации областного акимата, в последние 2 года в регионе выросло число свеклосеющих хозяйств, увеличились посевные площади сахарной свеклы, достигнув 6 400 га. И если в прошлый сезон аграрии собрали 120 тыс. тонн продукции, то нынче ожидается куда больший урожай – свыше 200 тыс. тонн. Теперь главное, чтобы Коксуский сахарный завод смог переработать весь этот объем. Однако имею­щихся на предприятии производственных мощностей недостаточно.

Как сообщил заместитель директора завода Нуржан Каргабаев, сейчас полным ходом идет модернизация цехов, ремонтируются диффузное отделение, вакуумные агрегаты, буртоукладочные машины. Автоматизируется технологический процесс, инвесторы вкладывают в реконструкцию объекта около 1 млрд тенге. В результате значительно снизятся расходы на мазут и уголь, что, безусловно, скажется на себестоимости сахара. Модернизацию планируется завершить в ближайшее время, после чего проведут пусконаладочные работы. А в октябре – в пик уборки сладкого корнеплода на полях – завод будет полностью готов принять на переработку урожай, выращенный местными свекловодами.

К слову, фермерам оказана существенная поддержка со стороны государства: на период весенне-полевых работ их обеспечили техникой, ГСМ, семенами, удобрениями, выдали субсидии. Благодаря применению современных агротехнологий прошлой осенью средняя урожайность выросла до 350 центнеров с гектара. Улучшилось качество сырья, повысилась его сахаристость.

По прогнозам экспертов, нынче Коксуский завод может выдать 20 тыс. тонн сахара. Но этот объем покрывает потребность области в сладком продукте лишь наполовину. Поэтому в межсезонье планируется запустить Карабулакский сахарный завод, где также идут подготовительные работы. А в следующем году в планах местных властей – завершить реконструкцию аналогичного предприятия в Аксуском районе, которое простаивает уже более 10 лет. Запуск новых производственных объектов решит проблему доставки сырья на переработку из отдаленных сельских округов, но самое главное – послужит стимулом для аграриев к расширению посевных площадей и увеличению урожая.