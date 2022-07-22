Сахарный вопрос: третий завод могут запустить в области Жетісу

До 15 тысяч га увеличат посевные площади сахарной свеклы в области Жетісу к 2026 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакима.

В области Жетісу посевные площади сахарной свеклы планируется увеличить до 15 тыс. га к 2026 году. В частности, в 2023 году – до 8,1 тыс. га, в 2024 году – до 10,7 тыс. га, в 2025 году – до 12,2 тыс. га. В этом году этот вид культуры посеян в области на 6,2 тыс. га. Планируется собрать 210 тыс. тонн и произвести 20 тыс. тонн свекловичного сахара.

Фото: акимат Жетысуской области

По данным областного управления сельского хозяйства, за последние 7 лет посевные площади сахарной свеклы увеличены в 7,4 раза (с 1,2 тыс. га в 2014 году до 8,9 тыс. га в 2021 году), а объем продукции, реализованной на переработку, – в 19,8 раза (с 9,9 до 196 тыс. тонн).

Белый сахар в области продолжают производить Коксуский и Аксуский сахарные заводы. В текущем году за 1 тонну реализованной продукции аграриям будет выплачено по 30 тыс. тенге (со стороны завода – 15 тыс. тенге, за счет субсидий – 15 тыс. тенге), что на 8 тыс. тенге больше, чем в 2021 году.

При этом с прошлого года Коксуский сахарный завод занимается производством тростникового сахара. В 2021 году было переработано 41 тыс. тонн сырья, произведено 40 тыс. тонн тростникового сахара. В текущем году получена квота на 48 тыс. тонн, на сегодняшний день переработано 29,4 тыс. тонн тростникового сырья, объем произведенного сахара – 28,5 тыс. тонн.

К ноябрю текущего года на Аксуском заводе планируется установить и ввести в эксплуатацию линию по переработке камыша. Таким образом, оба завода будут работать круглогодично, перерабатывая как свекловичное, так и тростниковое сырье.

При этом, как сообщают в областном управлении сельского хозяйства, в 2023 году планируется увеличить посевные площади сахарной свеклы в Аксуском (1200 га), Алакольском (500 га), Сарканском (1200 га) районах и реализовать на Аксуском сахарном заводе 100 тыс. тонн сырья на переработку. В целом, к 2026 году посевные площади сахарной свеклы планируется увеличить до 15 тыс. га.

Кроме того, в планах имеется запуск третьего сахарного завода, расположенного в Алакольском районе. С предложением о его реабилитации к представителям трех международных финансовых институтов обратился аким области Бейбит Исабаев в ходе состоявшейся на днях встречи.

Стоит отметить, что для стабилизации цен на сахар подписан меморандум между Социально-предпринимательской корпорацией, Коксуским сахарным заводом и торговыми сетями «Магнум», «Смолл», «Тоймарт» об отгрузке 2 тыс. тонн сахара по цене 450 тенге за килограмм. Также с Аксуским сахарным заводом по оборотной схеме заключен контракт на 1500 тонн.