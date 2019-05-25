Фото Kazpravda.kz Адильбек Тауекелов
Саидмурат Танирберген освобожден от должности заведующего секретариатом Совета безопасности Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz
.
"Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственной службе Республики Казахстан" в связи с достижением пенсионного возраста Танирберген Саидмурат Бапанулы освобожден от должности заведующего Секретариатом Совета Безопасности Республики Казахстан", – сообщает пресс-служба Первого Президента РК.