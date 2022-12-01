Сакен Дилдахмет назначен пресс-секретарем Минтруда

Ранее он занимал должность пресс-секретаря Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

Фото: facebook.com/dildakhmet

Сакен Дилдахмет сообщил о своём назначении пресс-секретарем Министерства труда и социальной защиты РК, передает Kazpravda.kz.

"С сегодняшнего дня я - пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты РК. Уважаемые представители СМИ, мой контактный номер старый. Не стесняйтесь обращаться со мной. Мы постараемся ответить на ваши вопросы максимально быстро и точно", - написал он в Facebook.

Сакен Дилдахмет - общественный деятель, экоактивист, фотограф дикой природы, бывший пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Среди его инициатив и предложений Министерству экологии - принятие специальной программы по изучению сайгаков.