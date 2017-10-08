Сакральные места наносят на карту в Костанайской области
На карту сакральных мест и памятников истории в Костанайской области будут нанесены мистические и исторические объекты, большинство из которых находятся в районе Тургая, сообщает сайт "Костанайские новости".
"Сакральные (религиозные, мистические, памятные) места уже в большей степени определены. Особенно много их в Тургайском регионе. Например, древний аул Екидин, название которому дали два "дына" – куполообразных могильных сооружения из камня", – отмечается на сайте.
Кроме того, на карте будет отмечен мавзолей Сазана Маката, который, согласно преданиям, возведен на священном месте недалеко от реки Кара-Тургай. Также будет нанесен на сакральную карту расположенный в 50 километрах от Костаная Омаров колодец. В поселке близ этого памятного места родился казахский педагог-просветитель, этнограф и общественный деятель Ыбырай Алтынсарин.
Областное управление внутренней политики также разрабатывает проект "Тобол Торгай Мурасы" (Тобол – тургайское наследие), чтобы систематизировать и популяризировать исторические места региона. В планах – организация туров для молодежи и создание сайта.