Сакральный город, священный Коран

Впервые Коран на древнетюркском языке продемонстрировали на международной конференции «Туркестан – духовная столица тюркского мира», состоявшейся в древнем городе в минувшую пятницу. Участие в ее работе приняли президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюйсен Касеинов, заместитель генерального сек­ретаря Тюркского совета Омер Коджаман, посол по особым поручениям МИД РК Ержан Мукашев, генконсул Турции в Алматы Али Риза Акынджи, председатель правления культурного фонда «Бильге Тюрк», экс-губернатор Гюнгер Азим Туна, видные ученые, дипломаты, общественные деятели.

Открывая конференцию, Дархан Кыдырали отметил, что архитектор тюркской интеграции Елбасы Нурсултан Назарбаев постоянно уделял и уделяет особое внимание возрождению сакрального Туркестана, который можно назвать своеобразным памятником единства и братства.

Он напомнил также о крупных исторических событиях, произошедших в Туркестане за годы независимости. В частности, этой весной под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева состоялся саммит Тюркского совета «Туркестан – духовная столица тюркского мира», на котором была принята Туркестанская декларация. По инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева Туркестан объявлен Духовной столицей тюркского мира.

– Это очень важно, – убежден Дюйсен Касеинов. – Испокон веков Туркестан был центром притяжения, центром духовности, а официально принятое решение о признании города духовной столицей дает еще один импульс к тому, чтобы наше духовное единство, наше духовное родство поднять на более высокий уровень. Проведение встреч, конференций, культурных мероприятий, сближающих оказавшиеся некогда разрозненными народы, воспринимается общественностью с большим вниманием, теплотой и радостью. Город будет развиваться, а вместе с ним крепнуть связи с тюркскими странами.

Туркестан – исторически важное место с точки зрения геополитического и географического положения Великой степи, где тюрки жили на протяжении всей истории. Во времена правления Карахана ислам вошел сюда не только как религия, но и как культура, наука, образование, философия, архитектура, искусство, музыка...

Ислам объединил расположенные на территории Каратау и Сырдарьи города Исфиджаб, Манкент, Тараз, Мерке, Баласагун, Суткент, Яссы, Карнак, Сауран, Икан, Узкент, Жент, Кипчак, Сыганак, Баршынкент, Кумкент, Актобе, Бабата, Саудакент, Созак. В них строились мечети, медресе, рибаты, мавзолеи, библиотеки, караван-сараи…

Здесь создавались оросительные системы, развивались ремесла. Этот регион стал новой цивилизационной колыбелью всех тюрков, населявших Великую степь от Алтая до Балкан, от Тенгри до Урала. И Туркестан – один из сохранившихся среди древнейших городов на этой огромной территории.

– Название Яссы на огузском языке означает «равнинная земля», – отметила в своем выступ­лении ректор Международного казахстанско-турецкого университета им. Ходжи Ахмета Яссауи Жанар Темирбекова. – Это родина древних тюркских племен усуней, кангюй, карлуков, кыпчаков, огузов. Вся территория Сырдарьи и Каратау была приютом кочевых тюркских народов.

Известный персидский поэт Фариаддин Аттар, живший на рубеже XII–XIII веков, в своем знаменитом произведении «Язык птиц» восхвалял Яссауи «Пир-и Туркестан» – учителя тюркских народов, утверждая, что основоположником школы тюркского сознания у всех тюркских мусульманских народов был именно великий поэт Хазрат Султан Кул Ходжа Ахмет Яссауи.

Благодаря его всесторонней педагогической и проповеднической деятельности тюркская культура выжила. Прямые и духовные ученики Яссауи – Хаджи Байрам в Турции, Хаджи Бекташ, Юнус Эмре, Зенги Баба в Ташкенте, Баласагун в Кыргызстане и Махтумкули в Туркменистане – продолжили его путь.

Древнетюркский стал одним из первых языков мира, на который был сделан перевод священного Корана, ставшего своеобразным духовным мостом между тюркской культурой и исламской религией. Это важное событие произошло в государстве Караханидов в эпоху так называемого «исламского Ренессанса» в Цент­ральной Азии. Тогда в работе над переводом священной книги принимали участие ученые-богословы из разных городов Караханидской державы – Яссы (Туркестана), Сайрама и других.

Это уникальное издание является старейшей и наиболее полной версией перевода Корана, сохранившейся до нашего времени. Сегодня рукопись находится в Музее тюркского и исламского искусства в Стамбуле. Публикация Корана на древнетюркском языке впервые в полной факсимильной версии делает его доступным для ученых и всех, кто интересуется вопросами тюркологии, языка и религии. Книги Корана преподнесены в дар библиотеке Farab, открывшейся недавно в Туркестане.

Издание подготовил и представил в печать факсимиле магистр МКТУ им. Ходжи Ахмета Яссауи, ныне докторант Евразийского национального университета им. Л. Гумилева Сейфолла Моллаканагатулы. Участники конференции неоднократно подчеркивали, что первые переводы Корана важны с точки зрения традиционного тюркского языка и верований. Руководитель комитета по делам религий Ержан Нукежанов считает, что книга будет способствовать повышению религиозной грамотности, а также противодействию идеологии деструктивных религиозных течений.

Данное издание Корана, переведенного по инициативе Международной Тюркской академии, имеет глубокий символический смысл, дополнительно закрепляя роль Туркестана как сакрального цент­ра Казахстана и духовной столицы всего тюркского мира.

Коран станет настольной книгой для студентов факультета «Теология», который к 30-летию Независимости Казахстана намерены открыть в МКТУ. Это будет первый в стране подобный факультет. Одна из его основных миссий – формирование ученых, которые сосредоточатся на изучении социологии религии, философии религии и исламского искусства.

Презентуя Коран, Дархан Кыдырали зачитал вступления, которые предваряют издание. Они написаны Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Участники мероприятия обменялись мнениями о возрожденном по инициативе Елбасы Туркестане, о единстве братских стран, особо подчеркивая, что во все времена Туркестан был и остается духовной столицей тюркского мира.

– Формируется серьезный интерес к региону, к Туркестану, к историческому Шелковому пути во всем тюркском мире, а также за его пределами, – отметил замес­титель генерального секретаря Тюркского совета Омер Коджаман. – Сегодняшняя встреча важна. Мы должны реализовать в духовной столице конкретные проекты и программы. Правительство Казахстана делает значительные инвестиции. Город заново строится. Мы тоже хотим внести свой вклад. Тюркский совет планирует осуществить некоторые из своих программ и проектов именно здесь.

Участники конференции затронули также важные темы, касающиеся продолжения исследований древнего Туркестана, поделились своим видением процесса тюркской интеграции, который выходит сейчас на качественно новый уровень.

– Сегодня мы обсуждаем, как можно объединить тюркский мир под лозунгом единства языка, духовной общности, идей ради будущего в рамках решений, принятых главами наших государств, – отметил председатель правления культурного фонда «Бильге Тюрк», экс-губернатор Гюнгер Азим Туна. – Как мы сможем сблизить тюркский мир? Как лучше донести общие ценности до наших детей и сделать их мир лучше? Мы все пытаемся что-то сделать для дос­тижения данных целей, важных для общего будущего всех тюркоязычных стран. В этом контексте научные и культурные исследования, проводимые Тюркской академией, достойны восхищения. И я хотел бы поблагодарить Дархана Кыдырали за это и пожелать ему успехов в работе.

– Мы, тюрки, в частности после знакомства с исламом, пытались своей деятельностью принести пользу не только на территории проживания, но и всему миру. Инвестиции в науку, искусство, образование, культуру всегда были ориентированы на человека, – подчеркнул Гюнгер Азим Туна. – Мы должны продолжать делать то же самое и сегодня как наследники этой цивилизации. Мы будем инвестировать в людей. Наши государства, университеты, общественные организации, фонды, ассоциации будут служить одной цели.