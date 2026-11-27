Дыхание Великой степи и величие античного эпоса впервые обрели пластическую форму на столичной сцене в преддверии 35-летия Независимости Казахстана. Масштабный двухактный балет «Томирис», рожденный талантом нового поколения казахстанских мастеров, покорил публику с первого взгляда и открыл новую яркую главу в истории национального театрального искусства, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра "Астана Опера"

По словам председателя правления Государственного театра оперы и балета «Астана Опера» Александра Совостьянова, мировая премьера стала главным культурным событием сезона еще до открытия занавеса — благодаря вдохновенной работе постановщиков и труппы, которым удалось превратить легенду о непокорной царице массагетов в живое, захватывающее сценическое полотно.

Погружение в мир древней степи началось еще задолго до поднятия занавеса. Едва переступив порог театра, гости попадали в пространство ожившей легенды: даже в фойе «Астана Опера» развернулся тематический перформанс, который с первых секунд настраивал зрителей на эпический лад.

Возвращение к истокам

Отправной точкой для создания спектакля стала идея заслуженного деятеля Казахстана, драматурга Ермека Аманшаева. Работая над либретто, он стремился показать события VI века до нашей эры не как локальный эпизод из прошлого кочевников, а как поворотный момент мировой истории.

«Наверное, все помнят фильм «300 спартанцев». Так вот, события между Киром и Томирис произошли ровно за 50 лет до той битвы. Роль сакской царицы в свое время была настолько огромной и весомой, что она определяла мировую геополитику: по истории, следующим маршрутом Кира должна была стать Эллада — колыбель европейской цивилизации. Встретившись с персидским царем в Великой степи, Томирис остановила его поход на Элладу на несколько столетий — настолько значительной была эта личность», — объясняет масштаб замысла Ермек Аманшаев.

По словам автора либретто, воссоздать картину дневней эпохи было непросто из-за того, что письменных источников сохранилось мало, некоторые сведения о них можно найти в трудах античных древнегреческих и европейских историков. В то же время предания поражают своей глубиной: предки Томирис поддерживали династические и культурные связи с могущественными империями Древнего Востока — Вавилоном и Ассирией.

Позднее образ степной правительницы вошел в европейское искусство, ее образ сохранился в работах фламанских мастеров, в том числе Рубенса, а в средневековых залах суда размещали картины как символ неизбежного торжества справедливости.

«Сегодня «Астана Опера» взяла эту тему в свой репертуар, и это исторически оправдано — как дань памяти великим предкам, урок величия и служения Отечеству. Мы видим, насколько сложной и тяжелой была эта женская судьба, оставившая нам ярчайший пример подлинного служения Великой степи», — подчеркивает драматург.

Молодые таланты и патриоты

Реализовать столь масштабный сюжет руководство театра доверило новому поколению казахстанских артистов. Для молодого хореграфа Султанбека Гумара «Томирис» стала первой работой в формате полномасштабного двухактного балета, а партитуру написал композитор, заслуженный деятель Казахстана Хамит Шангалиев, органично вплетя в симфоническую ткань звучание народных инструментов.

Художественный руководитель балетной труппы театра Алтынай Асылмуратова признается, что именно ставка на молодых национальных творцов стала залогом искренности спектакля.

«Меня переполняют эмоции: спектакль стал большим, значительным и долгожданным событием. Мне хотелось, чтобы национальный балет появился не „для галочки“, а стал настоящим произведением искусства, чтобы его создавали люди, у которых казахская культура в крови — свои композиторы, хореографы, художники. Это дорогого стоит. Мне отрадно видеть, как Султанбек Гумар собрал вокруг себя талантливую молодежь — Хамита Шангалиева, Даригу Тайшикову. Когда возникает такое творческое слияние, как некогда в тандеме Юрия Григоровича и Симона Вирсаладзе, рождается нечто настоящее. Несмотря на все сложности, ребята проявили удивительный творческий и патриотический порыв. Сегодня растет достойная смена: к премьере подготовлены два полноценных взаимозаменяемых состава», — делится впечатлениями Алтынай Асылмуратова.

Создатели нового спектакля отмечают, что работа строилась на абсолютном взаимопонимании: музыка и пластика рождались одновременно, в тесном диалоге.

«Для меня большая честь стать частью истории родного театра, в стенах которого я работаю. Всё началось с идеи Ермек-ага, и вокруг нее собралась сплоченная команда, где всё складывается как мозайка. Передать сакское время было нелегко — важно было нащупать само звучание и настроение той эпохи. С хореографом Султанбеком Гумаром у нас сложился редкий тандем: мы сидели в одной студии и буквально по крупицам работали над каждым движением, звуком и акцентом, чтобы всё было выстроено идеально. Всегда говорит о себе время: если через десятилетия этот балет будут показывать и каждый зритель найдет в нем что-то свое — значит, у нас всё получилось», — говорит композитор Хамит Шангалиев.

Сила феминизма

Художник по костюмам Дарига Тайшикова взяла за основу эстетику сакского звериного стиля, превратив его в главный код постановки, через который раскрывается характер каждого персонажа.

«В центре спектакля — главная фигура Томирис во всех ее ипостасях: как матери, женщины, музы, воительницы и хранительницы своего народа. На этапе проектирования основной задачей было создать максимально комфортные костюмы, поскольку у главной героини очень сложные и быстрые переодевания, множество образов, головных уборов и украшений. Кроме того, в этом спектакле мы решили пойти на смелый эксперимент: использовали светодиоды, современные технологии, сложные манипуляции с тканями, ручное прокрашивание и наложение фактур. Летящие, парящие материи дополняют движения артистов и усиливают общую картину», — рассказывает Дарига Тайшикова.

Главную проверку на прочность постановка прошла непосредственно на сцене, где от солистов требовалась не только виртуозная техника, но и предельный драматический нерв. Исполнительница заглавной партии София Адильханова провела свою героиню через сложнейшую эмоциональную арку — от нежности материнства до трагедии утраты и суровой решимости полководца.

«Я в первую очередь рада быть частью этого спектакля. Мы получали огромное удовольствие от работы, от хореографии и музыки. Спектакль технически сложный, в нем колоссальная эмоциональная нагрузка, и искренне надеюсь, что нам удалось оправдать ожидания зрителей», — отметила балерина.

Напряженная пластика и точность выверенных до жеста батальных сцен потребовали от труппы предельной собранности. Как признался Айдан Калжан, воплотивший на сцене образ персидского царя Кира, за зрелищностью поединков и массовых эпизодов стоит колоссальная работа, проделанная в сжатые сроки.

Балет поставлен очень подробно, детально, и он открывает путь к созданию целого ряда спектаклей, посвященных истории Великой степи. Судя по отзывам зрителей, спектакль не просто пополнил афишу «Астана Опера», но и задал хороший ориентир для будущих национальных постановок.