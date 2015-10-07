Саксонцы проявляют интерес Свежий выпуск 402 Валерий ВЕДЕНКО

Организаторами мероприятия выступили Центр привлечения инвестиций и поддержки инноваций АО «СПК «Тобол» и саксонский департамент содействия экономике.

Германия охотно торгует с Костанайской областью, но даже в годы наличия здесь большой немецкой диаспоры не шла на производственное инвестирование или кооперацию. Но времена меняются, в регионе появилось передовое машиностроение, поддерживаемое Кореей, Китаем, Японией, и к этому Саксония, исторически являющаяся центром германского тракторо- и автомобилестроения, проявила интерес. Глава германской делегации доктор технических наук Манфред Либль прямо заявил, что есть желание найти взаимодействие с казахстанскими коллегами, привести сюда саксонское производство и наладить кооперацию.

В качестве основных участников форума были приглашены представители крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий области, зарубежные коллеги посетили их производства. Такой прямой контакт, по мнению Манфреда Либля, всегда предшествует началу реального сотрудничества.



