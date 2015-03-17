Salem, tenge

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Динара ЮСУПОВА, Алматы
Как сообщила пресс-служба почтового оператора, «Salem, tenge!» позволит оперативно отправить и получить денежные средства в национальной валюте в отделениях АО. Сервис отличается невысоким тарифом и высокой скоростью перевода – 1 минута внутри страны.
Особенность услуги – отсутствие необходимости открытия банковского счета, широкая география предоставления (более 2 000 пунктов по стране) и безадресность. То есть получатель может сам выбрать наиболее удобный для него пункт выдачи. О поступлении перевода клиента проинформируют SMS-уведомлением.

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