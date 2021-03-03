Салфетки в хлебе, перья в колбасе и отравленные соленья: шокирующие эпидрасследования из Алматы

Общество
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Главный специалист санитарно-гигиенического контроля и надзора Управления санитарно-эпидемиологического контроля Ауэзовского района Алматы Ирина Юнг рассказала о шокирующих эпидемиологических расследованиях, которые проводила в последние несколько лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДСЭК Алматы.   

Угощения от тещи

Опытный санврач с 33-летним стажем рассказала об отравлении домашними заготовками, произошедшем три года назад в Алматы. Тогда в инфекционную больницу поступила молодая женщина, налицо были признаки ботулизма. Опросив пациентку, санврачи пришли к выводу, что отравление могло произойти из-за съеденных баклажанов домашнего консервирования.

"Я проехала по месту жительства пациентки, где в это время находился ее супруг. Мужчина признался, что тоже употреблял тещины угощения, но обращаться в больницу не хочет, так как решил лечиться самостоятельно", – рассказала Ирина Юнг.

Алматинец, несмотря на помутнение в глазах и плохое самочувствие, отказывался от госпитализации. Тогда Ирина Юнг стала убеждать его в необходимости лечения, так как это серьезное заболевание, способное привести к летальному исходу.

Мужчина согласился, помогла реанимационная помощь. Тем временем санврач Ауэзовского района поехала в дом к теще, где обнаружила десяток банок с баклажанами.

"Консервировать овощи и сделать их абсолютно безопасными очень сложно. В домашних условиях трудно достичь температуры кипения в 120 градусов, при которой погибают токсины. Поэтому лучше употреблять продукты, приготовленные в заводских условиях, где имеется соответствующее оборудование", – говорит Ирина Юнг.

Поминальный обед закончился отравлением

Шесть лет назад обед на поминках закончился отравлением. В больницу обратились 7 человек. Ирина Юнг считает, что потерпевших было гораздо больше, просто многие люди не обратились за медицинской помощью.

"Эпидемиологическое расследование показало, что мясо для приготовления блюда в кафе доставили заказчики поминального обеда. Сварили его заранее, только вот хранили не в холодильнике, а при комнатной температуре +24 градуса. Затем мясо снова подогрели и подали к столу", – рассказала Ирина Юнг.

При норме приготовленное мясо должно храниться в холодильнике либо непродолжительное время при температуре не выше +8 градусов. Эти правила были не соблюдены, что привело к отравлению посетителей.

Вместо изюма в булочку угодили мухи

Неприятная классика – посторонние предметы в мучных изделиях и колбасе. Ирина Юнг рассказала, как 4 года назад покупатель приобрел буханку хлеба и испортил себе аппетит. Вместо пушистого мякиша он обнаружил гигиеническую прокладку. Тогда этот случай вызвал небывалый резонанс.

"Мы постоянно проверяли этого производителя. Там соблюдались все технологические меры, мука тщательно просеивалась. Как в тесто могла попасть прокладка, мы не смогли установить. Это вредительство либо человеческий фактор. К сожалению, на городских предприятиях не всегда имеются видеокамеры, поэтому отследить подобные факты не всегда возможно", – говорит Ирина Юнг.

Санврач при мониторинге пищевых цехов призывает предпринимателей не скупиться, устанавливать камеры видеонаблюдения, чтобы контролировать процесс приготовления.

Также в практике санврача были случаи, когда покупатели приносили в Управление печенье и булочки, только вместо изюма внутри были насекомые.

"Однажды нам принесли колбасу из индейки. Покупатель обнаружил в ней перо. Был нарушен технологический процесс", – продолжила санврач Ауэзовского района.

Свежий глаз

Ирина Юнг – профессионал санитарной службы, поэтому приходя в магазин или кафе, всегда обращает внимание на чистоту прилавков, посуды и столов.

"Посетители тоже должны обращать внимание на посуду, на ней не должно быть следов жира и остатков воды. Стоит обращать внимание на сроки годности продуктов питания", – говорит эпидемиолог.

Санврач всегда смотрит на подачу блюд в объектах общепита и осматривает купленный продукт взглядом профессионала. Сделать это обывателю, конечно, труднее, но возможно.

Главное помнить о своих потребительских правах, а отстоять позицию в неприятных ситуациях помогут санитарные врачи.

Специалист отметила, когда-то своими знаниями с ней делились ее наставники: Ануар Талкинбаев, Валентина Савикова, Галина Брызголина, Альмир Шаихов. Ирина Юнг выражает ветеранам санитарной службы глубокую признательность за их самоотверженный труд!

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