Салфетки в хлебе, перья в колбасе и отравленные соленья: шокирующие эпидрасследования из Алматы

Главный специалист санитарно-гигиенического контроля и надзора Управления санитарно-эпидемиологического контроля Ауэзовского района Алматы Ирина Юнг рассказала о шокирующих эпидемиологических расследованиях, которые проводила в последние несколько лет, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу ДСЭК Алматы. Угощения от тещи
Опытный санврач с 33-летним стажем рассказала об отравлении домашними заготовками, произошедшем три года назад в Алматы. Тогда в инфекционную больницу поступила молодая женщина, налицо были признаки ботулизма. Опросив пациентку, санврачи пришли к выводу, что отравление могло произойти из-за съеденных баклажанов домашнего консервирования.
"Я проехала по месту жительства пациентки, где в это время находился ее супруг. Мужчина признался, что тоже употреблял тещины угощения, но обращаться в больницу не хочет, так как решил лечиться самостоятельно", – рассказала Ирина Юнг.
Алматинец, несмотря на помутнение в глазах и плохое самочувствие, отказывался от госпитализации. Тогда Ирина Юнг стала убеждать его в необходимости лечения, так как это серьезное заболевание, способное привести к летальному исходу.
Мужчина согласился, помогла реанимационная помощь. Тем временем санврач Ауэзовского района поехала в дом к теще, где обнаружила десяток банок с баклажанами.
"Консервировать овощи и сделать их абсолютно безопасными очень сложно. В домашних условиях трудно достичь температуры кипения в 120 градусов, при которой погибают токсины. Поэтому лучше употреблять продукты, приготовленные в заводских условиях, где имеется соответствующее оборудование", – говорит Ирина Юнг.Поминальный обед закончился отравлением
Шесть лет назад обед на поминках закончился отравлением. В больницу обратились 7 человек. Ирина Юнг считает, что потерпевших было гораздо больше, просто многие люди не обратились за медицинской помощью.
"Эпидемиологическое расследование показало, что мясо для приготовления блюда в кафе доставили заказчики поминального обеда. Сварили его заранее, только вот хранили не в холодильнике, а при комнатной температуре +24 градуса. Затем мясо снова подогрели и подали к столу", – рассказала Ирина Юнг.
При норме приготовленное мясо должно храниться в холодильнике либо непродолжительное время при температуре не выше +8 градусов. Эти правила были не соблюдены, что привело к отравлению посетителей. Вместо изюма в булочку угодили мухи
Неприятная классика – посторонние предметы в мучных изделиях и колбасе. Ирина Юнг рассказала, как 4 года назад покупатель приобрел буханку хлеба и испортил себе аппетит. Вместо пушистого мякиша он обнаружил гигиеническую прокладку. Тогда этот случай вызвал небывалый резонанс.
"Мы постоянно проверяли этого производителя. Там соблюдались все технологические меры, мука тщательно просеивалась. Как в тесто могла попасть прокладка, мы не смогли установить. Это вредительство либо человеческий фактор. К сожалению, на городских предприятиях не всегда имеются видеокамеры, поэтому отследить подобные факты не всегда возможно", – говорит Ирина Юнг.
Санврач при мониторинге пищевых цехов призывает предпринимателей не скупиться, устанавливать камеры видеонаблюдения, чтобы контролировать процесс приготовления.
Также в практике санврача были случаи, когда покупатели приносили в Управление печенье и булочки, только вместо изюма внутри были насекомые.
"Однажды нам принесли колбасу из индейки. Покупатель обнаружил в ней перо. Был нарушен технологический процесс", – продолжила санврач Ауэзовского района.Свежий глаз
Ирина Юнг – профессионал санитарной службы, поэтому приходя в магазин или кафе, всегда обращает внимание на чистоту прилавков, посуды и столов.
"Посетители тоже должны обращать внимание на посуду, на ней не должно быть следов жира и остатков воды. Стоит обращать внимание на сроки годности продуктов питания", – говорит эпидемиолог.
Санврач всегда смотрит на подачу блюд в объектах общепита и осматривает купленный продукт взглядом профессионала. Сделать это обывателю, конечно, труднее, но возможно.
Главное помнить о своих потребительских правах, а отстоять позицию в неприятных ситуациях помогут санитарные врачи.
Специалист отметила, когда-то своими знаниями с ней делились ее наставники: Ануар Талкинбаев, Валентина Савикова, Галина Брызголина, Альмир Шаихов. Ирина Юнг выражает ветеранам санитарной службы глубокую признательность за их самоотверженный труд!