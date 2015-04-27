Салют над волнами Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау

Около двух десятков машин с прикрепленными на них флагами вы­ехали на улицы города. Автопробег стартовал на центральном проспекте, потом автолюбители отправились на набережную. Ну а финиш был на площади «Астана», где к одиннадцати часам вечера собралось не меньше двух тысяч горожан.

Со сцены участников автопробега приветствовал известный казах­станский рэпер Самсон. Его песня «Столица ветра, столица моря» уже давно стала молодежным гимном Актау. В эту ночь знакомые слова скандировала вся площадь, а десятки юношей и девушек организовали флэшмоб.

– Я, как и большинство актау­сцев, пришел на избирательный участок, чтобы проголосовать за будущее Казахстана. Уверен, эти выборы будут самыми массовыми в истории страны, – отметил член Совета молодых специалистов АО «ММГ» Чингиз Абдыров.

И вот – прямое включение из Астаны. На огромном экране объявили данные exit poll. Многотысячная толпа встретила победу Нурсултана Назарбаева взрывом аплодисментов.

– Сегодня я впервые участвовала в выборах, месяц назад мне исполнилось 18 лет. Делая важный выбор, не колебалась ни минуты, как, впрочем, не было сомнений и в том, что победу одержит Елбасы. Уверена, что сегодня мы проголосовали за стабильность и процветание нашей страны, – отметила жительница Актау Гульшара Ибагарова.

Праздничный вечер закончился салютом и зажигательной молодежной дискотекой.



