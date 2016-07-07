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Салют, столица!
Свежий выпуск
7 июля 2016 г. 23:00
625
фото Игоря БУРГАНДИНОВА
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Правовая культура, превенция, ответственность граждан
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Проект «Әділ қоғам» презентовал Антикор
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Предприниматель – партнер, а не подозреваемый
01:00
Врачи направляются в села
00:20
ИИ: игра по правилам
02:00
Овощеводство: зачем отрасли нужна глубокая переработка?
02:30
Привлечение – таргетированное, встречные обязательства – разумные
03:00
Рассмотрены перспективы земледелия
05:30
Введена в строй новая подстанция
04:30
Летние лагеря работают на базе комфортных школ
03:30
Поможет ребятам Talpyn
04:00
Будущее – за роботами
06:15
Балхаш привлекает туристов
05:00
Посмотреть, купить и даже попробовать
06:00
Долгожданный детский сад открылся в новом микрорайоне
07:00
Вьется пыль из-под копыт!
06:30
Надежный щит Родины
01:20
Школьников учат основам древних ремесел
08:08
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24 июня 2025 г. 10:40
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
19 июня 2025 г. 14:37
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
19 июня 2025 г. 16:10
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
18 июня 2025 г. 15:26
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
21 июня 2025 г. 0:00
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
18 июня 2025 г. 3:30
Тариф почти как в столице
19 июня 2025 г. 6:45
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».
23 июня 2025 г. 9:30
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23 июня 2025 г. 17:56
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18 июня 2025 г. 11:00
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Между уголовным и административным правом
18 июня 2025 г. 5:00
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18 июня 2025 г. 12:07
Токаев назначил замминистра обороны
19 июня 2025 г. 6:00
Угольщиков обяжут участвовать в углехимических проектах
19 июня 2025 г. 15:40
Минздрав внедряет детский профиль при подготовке врачей
19 июня 2025 г. 7:00
Рынок попал под ковш экскаватора
18 июня 2025 г. 11:35
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5 июня 2025 г. 4:00
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
4 июня 2025 г. 2:31
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
7 июня 2025 г. 19:30
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
10 июня 2025 г. 16:52
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
26 мая 2025 г. 11:08
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
26 мая 2025 г. 9:07
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
10 июня 2025 г. 17:13
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8 июня 2025 г. 13:51
Назначен новый министр обороны Казахстана
14 июня 2025 г. 1:00
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Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
4 июня 2025 г. 11:05
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
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Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
13 июня 2025 г. 11:00
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14 июня 2025 г. 3:30
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Казахстанская правда
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