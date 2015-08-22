Свежий выпуск
Сам себя арестовал
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар
Однако в ходе досудебного расследования сотрудниками ЦОП УВД Павлодара было установлено, что заявитель задолжал своему знакомому и, чтобы протянуть время возврата долга, инсценировал факт кражи. Во время проведения следственных мероприятий было установлено местонахождение сотового телефона – он был обнаружен у самого заявителя, который признался в том, что дал заведомо ложные показания.
После этого полицейскими в ЦОП УВД Павлодара был зарегистрирован ЕРДР по ст. 419 УК РК «Заведомо ложный донос». Одновременно, как сообщает пресс-служба ДВД Павлодарской области, давший ложный донос задержан в порядке ст. 128 УПК РК «Основания задержания» и водворен в ИВС УВД Павлодара.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 июля
Плотина за 200 миллионов тенге дала течь в Костанайской области
О новом варианте коронавируса "кентавр", рассказал вирусолог
Кого больше всех любят кусать комары, рассказала медик
"Могут стать легендами": Хабиб Нурмагомедов высказался о топовых казахстанских бойцах
Женщину жестоко избили в центре Алматы
Третья тройня с начала года родилась в Павлодаре
Лучший теннисист Казахстана вышел в финал турнира в США
Названа новая "красная линия" для рубля
Военный и спортсменка предотвратили трагедию в Боровом
Казахстанская легкоатлетка установила новый рекорд на чемпионате мира в США
Дети сорвались с аттракциона в Атырау
Назван способ выйти из отпуска без стресса
Африканскую цаплю спасли рабочие в Актау
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Конституционный суд: риски и ожидания
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
Смертельное ДТП в Карагандинской области: спасение людей из затонувшего авто попало на видео
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Закон Республики Казахстан
Стоит ли Казахстану установить фиксированный курс тенге – ответ Нацбанка
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Казахстане – данные на июль
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Токаев высказался о предательстве ряда руководителей КНБ РК
Закон Республики Казахстан
УЕФА наложен штраф на Казахстанскую федерацию футбола
Закон Республики Казахстан
Едкий дым в Таразе – в облакимате сделали срочное заявление
С нелегальными продавцами сахара будут бороться в Казахстане
Число иностранных туристов растет в Казахстане
Окаменелость рыбы с акватории реликтового океана Тетис нашли близ Нур-Султана
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание

Читайте также

Свежий выпуск
Истоки национального духа
Свежий выпуск
Сотрудничество в делах молодежи
Свежий выпуск
План преображения
Свежий выпуск
К Олимпиаде надо быть готовым

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]