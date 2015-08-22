Свежий выпуск Сам себя арестовал Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар

Однако в ходе досудебного расследования сотрудниками ЦОП УВД Павлодара было установлено, что заявитель задолжал своему знакомому и, чтобы протянуть время возврата долга, инсценировал факт кражи. Во время проведения следственных мероприятий было установлено местонахождение сотового телефона – он был обнаружен у самого заявителя, который признался в том, что дал заведомо ложные показания.

После этого полицейскими в ЦОП УВД Павлодара был зарегистрирован ЕРДР по ст. 419 УК РК «Заведомо ложный донос». Одновременно, как сообщает пресс-служба ДВД Павлодарской области, давший ложный донос задержан в порядке ст. 128 УПК РК «Основания задержания» и водворен в ИВС УВД Павлодара.