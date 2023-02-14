Девочка из Шымкента делает украшения, чтобы собрать деньги для пострадавших в Турции

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Девочка Томирис из Шымкента продает украшения из бисера, которые делает сама, чтобы собрать деньги для помощи пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы все следим за новостями и, естественно, дети тоже в курсе, что происходит в Турции. Дочка начала очень переживать за людей, которые лежали под завалами. Сама взяла инициативу на себя и решила, что будет продавать бисер и все вырученные за изделия деньги отправит в помощь Турции. Она еще собирает деньги, и заказы все еще поступают, с разных городов и даже других стран - Германии и Англии. Она и про Сирию не забывает, но там пока фонда нет", – рассказала мама девочки.

Также мама Томирис отметила, что девочке всего 10 лет, и бисероплетению она научилась сама.