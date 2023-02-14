Девочка из Шымкента делает украшения, чтобы собрать деньги для пострадавших в Турции

Общество
208
Елисеева Екатерина
корреспондент

Томирис всего 10 лет, и бисероплетению она научилась сама. 

Фото: Instagram/akonya560

Девочка Томирис из Шымкента продает украшения из бисера, которые делает сама, чтобы собрать деньги для помощи пострадавшим от землетрясения в Турции и Сирии, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы все следим за новостями и, естественно, дети тоже в курсе, что происходит в Турции. Дочка начала очень переживать за людей, которые лежали под завалами. Сама взяла инициативу на себя и решила, что будет продавать бисер и все вырученные за изделия деньги отправит в помощь Турции. Она еще собирает деньги, и заказы все еще поступают, с разных городов и даже других стран - Германии и Англии. Она и про Сирию не забывает, но там пока фонда нет", – рассказала мама девочки.

Также мама Томирис отметила, что девочке всего 10 лет, и бисероплетению она научилась сама. 

 

Популярное

Все
Кушать испорчено! О бруцеллезном молоке и пищевых отравлениях
Наша страна намерена стать одним из мировых центров в сфере мотогонок
В Марокко завершился клубный чемпионат мира, триумфатором которого оказался победитель европейской Лиги чемпионов
Соцсети описывают всевозможные техники, выполняя которые можно привлечь удачу. Многие из этих «инструментов» казахи активно практиковали в прошлом. В этом – исконная народная мудрость
Командир звена авиационной эскадрильи майор Николай Кириллов один из первых кто освоил казахстанские беспилотники
Недорогой лук завезли в магазины Улытау и Кызылординской области
Свыше 200 тенге – такая разница в цене за десяток яиц наблюдается в разных торговых точках Павлодара. Самый доступный товар – на фермерском рынке «Жайляу»
Посевная боль. Как удержать снег на полях, чтобы получить богатый урожай?
В Костанае исчезают мемориальные доски. Кто и как их должен искать, законом не регламентировано
Они не прошли мимо чужой беды, а сразу бросились на помощь и спасли людей, рискуя собственной жизнью
Смогут ли казахстанцы продолжить учебу в пострадавшей от землетрясения Турции?
Штрафы на сумму свыше миллиона тенге взысканы с предпринимателей, устроивших мусорную свалку рядом с жилым массивом
Главной парадигмой Социального кодекса будет принципиально новая политика государственной поддержки
"Они даже не спят" – жители Турции благодарят казахстанских спасателей
Казахстанку пытались изнасиловать в поезде
Пациентку, перенесшую 53 остановки сердца за сутки, спасли столичные врачи
Пропавшая в Турции казахстанка найдена погибшей
Звездный турнир и прощальный забег Рыпаковой
Дебоширам – по заслугам
В посольстве Турции прослезились, увидев пожертвование маленькой астанчанки
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Западно-Казахстанская область занимает последнее место в республике по выделению средств на организацию горячего питания в школах
Установлена личность погибшего в Турции казахстанца
Виза С-5 как барьер для инвесторов
Закон Республик и Казахстан
В Риддере населению вернут деньги за услуги теплоснабжения, которыми горожане обеспечивались не в полном объеме
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Закон Республики Казахстан
Пропавшую в Турции казахстанку извлекли живой из-под завалов
Землетрясение в Турции привело к сдвигу литосферных плит
Закон Республики Казахстан
Более пяти лет скрывалась от банка должница в Усть-Каменогорске
Республиканцы видят свет в конце тоннеля
Предприниматели-импортеры платят по 5 млн тенге за проезд одной фуры через казахстанско-китайскую границу
"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
На целое тысячелетие удревнилась маханджарская культура Тургайского прогиба благодаря исследованиям костанайских археологов
Льготное автокредитование: как подать заявку
В Шымкенте за получение взятки задержан работник отдела образования
Избившего супругу в лифте мужчину арестовали в Астане
Какие изменения будут вводить на госслужбе в Казахстане
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламен­та, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграни­чены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Еще раз о кино
Токаев подписал закон о цифровых активах
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
"Алматинец убил свою девушку и покончил с собой": полиция прокомментировала публикацию

Читайте также

На рассылку о выплатах за участие в войне с Украиной ответи…
Тела 85 погибших извлекли из-под завалов казахстанские спас…
Как будут начислять деньги из Нацфонда детям, рассказали в …
Лжетеррористы вторую неделю срывают школьные занятия в Усть…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]