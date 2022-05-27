Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Транспорт
Самат Гилимов освобожден от должности главы комитета транспорта

Приказом министра индустрии и инфраструктурного развития Гилимов Самат Куанышович освобожден от должности председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Премьер-министра РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Самат Гилимов родился в 1964 году в Атырау. Окончил Казахский ордена Трудового Красного Знамени Сельскохозяйственный институт и Казахскую государственную юридическую академию.

Трудовой путь начал в 1981 году в совхозе Косчагылский, Атырау. В разные годы работал слесарем, заведующим машинным двором, главным инженером в совхозах Атырауской области.

В разные годы работал в частных компаниях.

С 1998 по 2002 гг. трудился в органах Налоговой (финансовой) полиции РК, г. Атырау.

2002 – 2005 гг. — заместитель акима Актюбинской области.

В 2008 – 2014 годы работал в структуре Министерства транспорта и коммуникаций РК.

В 2014 – 2019 гг. — руководитель инспекции транспортного контроля по Атырауской области, заместитель председателя Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию РК.

С 2019 по н.в. — председатель Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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