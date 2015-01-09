Самая энергетическая семья

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Поэтому желающих рассказать о своей родословной и трудовых успехах было предостаточно. Но в итоге после отборочного этапа остались четыре династии: Нургазиновы – глава семьи в энергетике 44 года, дети работают в этом же котлотурбинном цехе; Сейтжановы – молодая энергетическая семья, в которой четыре человека трудятся на станции; Канаевы – почти вся семья энергетики и Джамбаевы – глава семьи, сын, брат и все родственники тоже работают на Экибастузской ГРЭС-2.
Проверяли династии «на проч­ность» в различных номинациях. В «Визитной карточке» был продемонстрирован видеоряд, в котором участники показали свою работу, рассказали о ней и семейных традициях.
Как известно, в наступившем году казахстанцы будут отмечать 550-летие казахского ханства, поэтому темы конкурса звучали так: «Станция – для меня, я – для станции», «Моя Родина – Казахстан». Оригинально в этом задании выступили Канаевы – они исполнили песню на казахском языке, Сейтжановы показали себя как настоящие энергетики, а Нургазиновы и Джамбаевы продемонстрировали эпизоды национальных обрядов. Причем в числе атрибутов была колыбель с уникальной историей. Эта детская обитель ручной работы была изготовлена без единого гвоздя в 1941 году. В ней 70 лет назад рос сам глава семьи Садыков Ануарбек, в ней же выросли 12 его детей, 22 внука и 3 правнука. Сейчас колыбель готовят для четвертого правнука.
Не удержалось от того, чтобы поддержать своих детей и внуков-энергетиков, и старшее поколение. Джамбаевой Корзаде ныне 83 года, но и она тоже приняла участие в семейных конкурсах. А Анатолий Григорьевич Ка­наев, которому 77 лет, в костюме энергетика приятно удивил зрителей своей активностью.
В том, что энергетики очень талантливы, все присутствующие еще раз убедились в третьей номинации, где надо было проявить творческое мастерство. Победа конкурсантов зависела и от активности болельщиков. Здесь проявили себя и добавили баллы своей участнице работники химического цеха.
И вот настала пора подводить итоги. Председатель правления станции Николай Тушинский для начала объявил, что семейный конкурс энергетиков будет традиционным. Таким образом, на ГРЭС-2 родилось еще одно начинание – демонстрация преем­ственности поколений. Что же касается итогов, то Гран-при присудили семье Джамбавых из топ­ливно-транспортного цеха. Остальные призовые места завоевали семья Сейтжановых – из цеха тепловой автоматики и измерений, Нургазиновых – ветерана труда котлотурбинного цеха и Канаевых – из химического цеха. Всем были вручены памятные дип­ломы и ценные подарки.

Умуткан САГИТОВА, руководитель пресс-службы Экибастузской ГРЭС-2

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