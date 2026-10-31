Самая красивая одежда – национальная

Традиции и современность
Зарина Москау
специальный корреспондент

Сегодня одежда в национальном стиле очень популярна: дизайнеры предлагают самые разные вариации платьев, камзолов, белдемше и других элементов гардероба. В Астане в Президентском центре РК в рамках проекта «Культурный код независимос­ти» состоялась выставка, основу которой составили работы известного этнодизайнера Тлека Султана.

фото Игоря Бургандинова

Он создает аутентичную казахскую традиционную одежду и головные уборы по музейным образцам и историческим описаниям. Готовый наряд на манекенах – это финальный аккорд большой работы. За красивыми платьями, камзолами и кимешеками – кропотливая и долгая исследовательская деятельность. Тлек Султан изучает регио­нальные особенности традиционных национальных костюмов различных казахских родов. Женский головной убор кимешек находится в зоне отдельного внимания мастера: он в тонкостях изучает его конструкцию, способы вышивки, орнаментальные мотивы и региональные особенности. Особое место занимает и бізкесте – традиционная техника вышивки в казахском прикладном искусстве.

– Я увлекся ремеслом лет с шести: учился у своих бабушек, вязал, шил, потом начал мастерить. Рукоделие стало делом моей жизни, – говорит Тлек Султан.

Руководитель ОО «Қара шаңырақ», этнолог Турар Саттаркызы рассказывает, что подготовка к выставке была непростой, но результатом она довольна:

– Мы хотели сделать не просто экспозицию, где посетители могут познакомиться с историей, культурным и воспитательным значением традиционного казахского национального костюма. Нам хотелось воссоздать атмосферу минувших­ веков, показать философию и ментальность казахов через национальную одежду. Например, чтобы все увидели, какая красивая, функциональная и «говорящая» одежда для девушек и женщин существовала в степи. Дочь всегда была гостьей в доме отца, и относились к ней именно как к гостье – с уважением.

Выставка получилась красочная, зрелищная. Каждый наряд – как часть истории народа, страница летописи. По фасону платья, камзола, по головному убору в степи определяли не только возраст девушки, женщины, но и ее социальный статус, семейное положение и даже есть ли у нее дети. Так, кимешек начинали носить лишь после рождения первенца. А касаба – аккуратная шапочка с баской сзади – была обязательной в гардеробе женщин определенных родов. Все этапы жизни женщины – от пубертата до пожилого возраста – можно проследить через изменения в элементах одеж­ды, головных уборах и ювелирных украшениях.

– В одном из своих выступлений Глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечал: «Наша национальная одежда ярко подчеркивает этническую идентичность, поэтому нужно ее всесторонне популяризировать». Надеемся, что эта выставка внесет свой вклад и поможет молодым казахстанцам узнать больше о своей истории, – подчеркнула Турар Саттаркызы.

Наряду с авторскими работами Тлека Султана в экспозиции представлены старинные кимешеки и традиционные головные уборы, характерные для регионов Казахстана, а также отдельные этнографические предметы.

Напомним, Тлек Султан родился в 1990 году в городе Урумчи, а в 2008-м вернулся на историческую родину. С 2021 года он член Союза ремесленников РК, в 2022-м удостоен Международного знака качества ЮНЕСКО. Работы мас­тера были представлены в культурных проектах в рамках Всемирных игр кочевников, на выставках и международных конкурсах в Турции, США, Франции, Катаре, Индии, Узбекистане, Турк­менистане, Кыргызстане и других странах. В 2025-м Тлек Султан стал лауреа­том национальной премии «Наурыз». В 2026 году показы его работ состоялись в Москве, Париже и Дохе.

#выставка #одежда #Президентский центр

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