Самая мощная ветровая электростанция работает в Актюбинской области

Как работает ветровая электростанция с самыми мощными в Казахстане турбинами, проверил аким Актюбинской обасти, передает Кazpravda.kz со ссылкой на tg-канал акимата.

Фото пресс-службы акимата Актюбинской области

Проект электростанции "Бадамша-2" реализован итальянской компанией Eni через местную дочернюю компанию ТОО Arm Wind в целях развития экономического потенциала региона, наращивания производства зеленой энергии. Стоимость уникального проекта - 36 млрд тенге.

Установленная мощность ВЭС "Бадамша-2" составляет 48 МВт, что равно установленной мощности ветровой электростанции "Бадамша-1", которая была введена в эксплуатацию в начале 2020 года. Станция включает в себя 23 ветроэнергетические установки.

Ветровые турбины "Бадамша-2" являются крупнейшими установленными в Казахстане по размеру. Так, диаметр ротора составляет - 158 метров, высота оси - 101 метр, номинальная мощность каждого - 4,8 МВт.

Помимо производственных характеристик, проект важен для региона своей экологической составляющей.

Ветротурбогенераторы ежегодно будут вырабатывать электроэнергию до 200 ГВтч, что эквивалентно потреблению энергии примерно 37 000 домохозяйств и предотвращению выбросов 173 000 тонн углекислого газа в год.

Основным потребителем продукции является АО "KEGOC".