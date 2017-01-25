​Самая результативная

С 2001 года в СЭЗ «Астана – новый город» было привлечено более 2 трлн тенге инвестиций. Примерно 40% из них – бюджетные средства, остальное – частные инвестиции. Это одна из самых результативных СЭЗ в Казахстане. Большая часть этих денег направлена на ускоренное строительство нового административно-делового центра столицы, благодаря чему более 300 зданий было введено в эксплуатацию. Это жилые и административные комплексы, театры.

Такие преимущества для инвесторов, как государственная поддержка прямых инвестиций в строительство объектов и открытие новых произ­водств на территории СЭЗ, наличие налоговых и таможенных льгот, возможность внедрения прогрессивных технологий и использования современных научно-технических достижений, предоставление земельных участков на инженерно обустроенных территориях, сыграли положительную роль. В настоящее время территория Индустриального парка № 1 сос­тавляет 598 га, из них 26,2 га свободны и готовы принять новых участников. В 2017-м начнется возведение Индустриального парка № 2.

Еще одной важной особеннос­тью столичной СЭЗ является ее смешанная отраслевая направленность. В настоящий момент в других специальных экономических зонах также говорят о возможности расширения специализации. Здесь функционируют 38 проектов, еще 26 находятся на стадии реализации. Объем производства превысил 663 млрд тенге, создано 3 149 пос­тоянных рабочих мест.

Наиболее успешными проектами можно назвать ТОО «Электро­воз курастыру зауыты», наладившее производство электровозов при участии Франции и России, ТОО «Локомотив курастыру зауыты», ТОО «Тулпар Тальго» – испанский проект по производству пассажирских вагонов «Тальго».

ТОО «Astana Solar» обеспечивает сборку фотоэлектричес­ких модулей, ТОО «Kazakhstan Paramount Engineering» – произ­водство военной и гражданской техники, ТОО «Kazakhstan ASELSAN Engineering» – производство электронно-оптических приборов. Историческим событием для Казахстана стала сборка вертолетов ТОО «Eurocopter Kazakhstan Engineering», также расположившегося на территории СЭЗ «Астана – новый город».

На строительство инфраструктуры Индустриаль­ного парка № 1 из республиканского бюджета было затрачено порядка 19,5 млрд тенге. В виде налогов в бюджет уже возвращено более 30 млрд тенге, то есть проект окупил себя полностью.

Весомым преимуществом Индустриального парка является его территориальная встроенность в границы нового административного центра Астаны. Это обеспечивает оснащенность современной инфраструктурой и благоприятные условия для быстрого строительства и после­дующей эксплуатации промышленных объектов.

Сергей Горбунов, Ринат Кульмагамбетов,

Асель Муканова, Михаил Тё, Наталья Рыжкова,

Асет Калымов, Айгуль Турысбекова