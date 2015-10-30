Самая сухая пустыня на планете зацвела

Феномен Эль-Ниньо, грозящий Северной Америке опасными ураганами, наводнениями и оползнями, привел к неожиданному явлению в пустыне Атакама на побережье Чили. Самое засушливое место на планете второй раз за год покрылось ярким цветочным покровом, сообщает kazpravda.kz
со ссылкой на lenta.ru
По сообщению Yahoo News, в 2015 году на Атакаму обрушились необычайно сильные осадки. В результате спящие луковицы и ризомы (растущие горизонтально подземные корни) дали ростки. Блеклые равнины Атакамы покрылись желтыми, красными, фиолетовыми и белыми цветками: ноланами, бомареями, родофиалами, фуксиями и мальвами.
Впервые пустыня зацвела в марте, после неожиданно интенсивных дождей, из-за которых в Атакаме начались наводнения и погибли около 40 человек. Сейчас (и это еще более беспрецедентно) растения зацвели второй раз за год, перед началом южного лета.
Пустыня Атакама считается самой сухой на Земле. На ее территории дождь выпадает раз в несколько десятков лет. Равнинная часть пустыни практически безжизненна, встречаются только лишайники, сине-зеленые водоросли и мелкие кактусы.
Фото: Global Look
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