Самая сухая пустыня на планете зацвела

В мире
Феномен Эль-Ниньо, грозящий Северной Америке опасными ураганами, наводнениями и оползнями, привел к неожиданному явлению в пустыне Атакама на побережье Чили. Самое засушливое место на планете второй раз за год покрылось ярким цветочным покровом, сообщает kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru

По сообщению Yahoo News, в 2015 году на Атакаму обрушились необычайно сильные осадки. В результате спящие луковицы и ризомы (растущие горизонтально подземные корни) дали ростки. Блеклые равнины Атакамы покрылись желтыми, красными, фиолетовыми и белыми цветками: ноланами, бомареями, родофиалами, фуксиями и мальвами.

Впервые пустыня зацвела в марте, после неожиданно интенсивных дождей, из-за которых в Атакаме начались наводнения и погибли около 40 человек. Сейчас (и это еще более беспрецедентно) растения зацвели второй раз за год, перед началом южного лета.

Пустыня Атакама считается самой сухой на Земле. На ее территории дождь выпадает раз в несколько десятков лет. Равнинная часть пустыни практически безжизненна, встречаются только лишайники, сине-зеленые водоросли и мелкие кактусы.

56338d853394f1446219141.jpg
Фото: Global Look

56338d9070bac1446219152.jpg
Фото: Depositphotos

Популярное

Все
Выборы президента: итоги третьего exit poll озвучили в Казахстане
Назарбаев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах
"Институт общественной политики" партии Аманат озвучил свои итоги exit poll
Жигули Дайрабаев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана. Видео
Озвучены результаты exit poll института "Открытое общество"
Реформы, многовекторность и единство целей
Токаев после объявления итогов еxit poll: Мы должны оправдать это доверие народа
Желая облегчить жизнь травмированным людям, сельский учитель физики научился изготавливать механические 3D-протезы рук и ног
Национальным бюро переводов по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева подготовлено первое издание казахско-английского и англо-казахского словаря Oxford, содержащего 60 тысяч слов
Опубликовано расписание трансляций матчей чемпионата мира по футболу в Казахстане
Офицерская честь и служение Отечеству
Озвучены предварительные итоги выборов президента Казахстана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 ноября
Учителя с большой буквы
Оценка международных наблюдателей: все нормы соблюдены
В защиту женщин
Подходи, народ, автобус идет!
О серьезном и не только – в режиме онлайн
Образ Батыра – в сердцах земляков
Землетрясение зафиксировано в Алматинской области
Токаев запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
Как будут развивать МЦПС "Хоргос", рассказал Жумангарин
Видео о сдаче военных касок на металлолом прокомментировали в Минобороны РК
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Решением постоянного совета ТЮРКСОЙ 2023 год объявлен памятным годом в странах – членах организации в честь Темирбека Жургенова и других выдающихся личностей
Касым-Жомарт Токаев прилетел в Алматы
Педофил через соцсети выкупал у детей их обнаженные фото
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
Токаев наградил орденами двух столичных пожарных
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
Токаев: В казахстанском обществе должен укорениться культ знаний, а не диплома
О цифровизации торговли высказался Жумангарин
Беглого иностранного преступника нашли через 17 лет в Казахстане
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины

Читайте также

Происшествия , В мире
Десятки человек погибли, сотни пострадали при землетрясении…
В мире
Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США в 2024 …
Спорт , В мире
Церемония открытия ЧМ-2022 по футболу прошла в Катаре
Спорт , В мире
"100 процентов" – Роналду пообещал завершить карьеру, если …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]