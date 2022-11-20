Самая юная избирательница проголосовала на выборах в Жетысуской области

Фото: Пресс-служба акимата Жетысу



Жительница Кербулакского района Жетысуской области в первый раз участвует в выборах президента РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Жетысу.

Для Дианы Сарсенбайкызы это утро было особенно волнительным. 18-летняя девушка впервые пришла участвовать в выборах президента. Она зарегистрирована как самый молодой избиратель района.

«Как истинный патриот Республики Казахстан я пришла голосовать за будущее своей страны. Я считаю, что это вклад в важное дело», — сказала девушка.



Всего в семье воспитывается 14 детей. И они активно участвуют в выборах.

«Мы пришли на выборы с детьми и активно участвовали. Я считаю, что голосовать будут все граждане, которые любят свою страну", - говорит мама Гульназ.