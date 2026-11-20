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Некоторые районы пустыни Атакама на севере Чили, обычно считающейся одним из самых засушливых мест на Земле, окрасились в красно-фиолетовые и зеленые цвета. Причиной стали необычно обильные зимние осадки, пробудившие семена, находившиеся в состоянии покоя в почве. В результате произошло масштабное цветение пустыни. По оценкам ученых, оно могло стать самым обширным за всю историю наблюдений.

Дожди прошли на фоне усиления явления Эль-Ниньо в тропической части Тихого океана. Во время Эль-Ниньо субтропическая область высокого давления над Тихим океаном, которая обычно препятствует выпадению осадков в этом регионе, ослабевает. Одновременно в южной части океана, вблизи южной оконечности Южной Америки, как правило, формируется блокирующий антициклон. Совместное воздействие этих атмосферных процессов приводит к смещению траектории циклонов и штормов в Южном полушарии к экватору.

С середины июля серия атмосферных фронтов, подпитываемых так называемой атмосферной рекой, принесла одни из самых сильных июльских осадков за последние десятилетия на обширную территорию Чили - от района Атакамы на севере до области Лос-Лагос на юге. В августе несколько зимних штормов, последовавших один за другим, укрыли снегом отдельные районы пустыни Атакама - крайне редкое для этих мест явление.

Обширные красно-фиолетовые участки, хорошо заметные на снимке от 24 октября, представляют собой цветущие заросли растения, известного как «лапа гуанако». По мнению Роберто Чавеса, специалиста по дистанционному зондированию из Папского католического университета Вальпараисо, это, вероятнее всего, каландриния длинностебельная (Cistanthe longiscapa) или другой представитель рода Cistanthe.

В тот же день Чавес и его коллеги сфотографировали цветущие растения в этом районе. Исследователи выехали на местность, чтобы изучить цветение с помощью спутниковых данных, беспилотников и цифровых камер. Цель проекта - проследить, как меняется биоразнообразие цветущей пустыни в пространстве и во времени, а затем использовать полученные сведения при планировании землепользования и разработке природоохранных мероприятий.

Спутниковые данные сыграли важную роль в изучении цветения Атакамы. В исследовании 2014 года с использованием снимков Landsat ученые составили карту распространения цветущих растений и видов, получающих влагу из тумана, в районе дюнного массива Копьяпо. Другая научная работа, опубликованная в 2019 году, опиралась на многолетние наблюдения NASA за растительным покровом и позволила выявить 13 случаев массового цветения в пустыне Атакама в период с 1981 по 2015 год. Однако событие 2026 года выделяется даже на фоне предыдущих подобных явлений.

«Судя по всему, нынешнее цветение пустыни стало самым масштабным за все время наблюдений - как по площади охваченной территории, так и по интенсивности и продолжительности», - отметил Морейра-Муньос.

По его словам, это справедливо, по крайней мере, для периода, в течение которого ученые используют методы дистанционного зондирования Земли.