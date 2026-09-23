Самая засушливая пустыня в мире стала цветущей

В мире,Погода,Природа
Айман Аманжолова
корреспондент

Тысячи гектаров пустыни покрыты цветами, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Необычайные дожди, связанные с Эль-Ниньо, пробудили миллионы семян в почве и покрыли цветами огромные участки одной из самых засушливых местностей планеты.

Пустыня Атакама на севере Чили преобразилась после проливных дождей. Большие пространства, которые обычно остаются безжизненно сухими, покрылись фиолетовыми и белыми цветами — редким природным явлением, известным как «цветущая пустыня».

Под поверхностью Атакамы годами сохраняются семена и луковицы примерно 200 видов растений, ожидая подходящих условий для прорастания. Осадки, связанные с климатическим явлением Эль-Ниньо, позволили многим из этих растений зацвести. В результате часть пустынного ландшафта кардинально изменилась и привлекла множество туристов, которые останавливаются, чтобы запечатлеть необычное цветение.

В этом сезоне количество осадков оказалось особенно высоким. В некоторых районах выпало более 180 миллиметров дождя — показатель, который «никогда раньше не фиксировался», пояснил AFP Сесар Писарро, отвечающий за вопросы биоразнообразия в регионе Атакама в Национальной лесной корпорации Чили (Conaf).

Вода проникла в песок на непривычно большую глубину, способствуя появлению растительности в природном заповеднике примерно в 800 километрах к северу от Сантьяго. По прогнозам Conaf, наибольшего размаха явление достигнет в октябре. По оценкам организации, цветами могут покрыться около 15 000 гектаров.

Цветение началось после периода интенсивных осадков, связанных с Эль-Ниньо, климатическим явлением, которое характеризуется потеплением поверхностных вод центральной и восточной части экваториальной акватории Тихого океана.

Это потепление способно изменить характер ветров и режим выпадения осадков в разных регионах планеты и привести к экстремальным погодным явлениям. Текущий эпизод Эль-Ниньо может оказаться самым мощным с тех пор, как 40 лет назад начали вести сопоставимые наблюдения.

Дожди, обрушившиеся на Чили в июле, также имели тяжёлые последствия. По меньшей мере 13 человек погибли, около 4 000 домов были разрушены или серьёзно повреждены.

#цветы #ЭльНиньо #Чили #пустыня #Атакама

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