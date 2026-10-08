Сами же и накопили

Когда узнаешь о том, что во время субботника вывезено пять тысяч тонн мусора, хочется аплодировать стоя. Ведь только представьте на миг, какой это масштаб и трудовой порыв. Но если вдуматься и посмотреть на эту цифру с другой стороны, то это не только результат уборки.
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