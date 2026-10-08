Сами же и накопили

Колонка обозревателя
Михаил Тё

Когда узнаешь о том, что во время субботника вывезено пять тысяч тонн мусора, хочется аплодировать стоя. Ведь только представьте на миг, какой это масштаб и трудовой порыв. Но если вдуматься и посмотреть на эту цифру с другой стороны, то это не только результат уборки.

фото из архива «КП»

Это еще и показатель того, сколько мы накопили, живя и не замечая этого вокруг. Сколько раз мы проходили мимо, считая, что «это не мое», сколько лет город жил с этим сором под боком. Сами того не осознавая, мы своим поведением ежедневно превращаем наш общий дом в помойную яму.

И ведь это не единичный случай. А сколько с начала запуска республиканской программы «Таза Қазақстан» вывезено на полигоны в масштабах страны? Если суммировать все, то получим как минимум трехзначные цифры, которые в физическом эквиваленте представляют собой горы мусора.

Между тем все же радует, что постепенно движение обретает массовый характер и этот мусор убирается из населенных пунктов. Миллионы граждан присоединились к санитарной очистке и благоустройству территорий, поддержав инициативу Главы государства, отметившего, что «Таза Қазақстан» – «это не просто лозунг, а магистральный путь к светлому будущему нашего государства».

Активисты и неравнодушные жители выходят на субботники, волонтеры получают гранты на экопроекты, в школах создаются собственные зеленые клубы. Владельцев коммерческих объектов и частных домов в Таразе также призвали к соблюдению чистоты на прилежащих территориях. Но парадокс в том, что, несмотря на все эти усилия, объемы собранного мусора не уменьшаются. Каждый раз вновь вывозятся сотни, а иногда и тысячи тонн отходов. Будто мы боремся с симптомами, а болезнь, точнее проблема, не исчезает.

Глядя на сложившуюся ситуацию, вспоминаются слова знаменитого физика-теоретика Нильса Бора о том, что «человечество не погибнет в ядерном кошмаре, оно задохнется в собст­венных отходах». И правда, мусор вокруг нас появляется из нашего же ежедневного поведения: из обертки от мороженого или конфеты, брошенной по пути, из пластиковой бутылки от напитка, оставленной на берегу, из строительного мусора, не убранного подрядчиками, из бытовых отходов, не вывезенных своевременно коммунальной службой и разнесенных ветром.

Думается, корень проблемы кроется в первую очередь в недоработке в плане соответствующего воспитания. Экокультура – материя тонкая. Ее нельзя ввести приказом. На это нужны силы и время. Мы до сих пор не научились простым вещам: донести мусор до урны или контейнера, а не до ближайшего арыка, не срывать цветы с клумб, не ломать деревья от безделья или сердечных проблем, как это продемонстрировал один из казахстанцев в недавнем видео в соцсетях.

Видимо, стандартные лекции и беседы уже не столь эффективны, даже субботники не всегда оказывают должное влияние на подрастающее поколение. В конечном счете экокультура – это не урок в расписании и не галочка в отчете, а ежедневный выбор каждого из нас.

Думается, необходимо искать новые подходы к эковоспитанию. Возможно, оно должно строиться на личных примерах либо трансформироваться в игровую форму, превратиться в новый тренд или челлендж. Главное – заинтересовать молодых людей и показать им конкретный результат, который бы их впечатлил и отложился в памяти надолго.

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#молодежь #Таза Қазақстан #субботники #экокультура #эковоспитание

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