​#Самиздат.KazNET

#ОТ_ИСТОКА.LITERA_ТУР

Испокон веков человеком двигало желание самовыразиться, поделиться своим мироощущением. В эпоху неолита, например, скальные композиции повествовали о жизни первобытного племени, вниманию неискушенной публики и в назидание потомкам были представлены сцены охоты, обрядов, сражений.

Думается, что именно с этих пор можно вести отсчет зарождения сюжетной линии в литературе (хотя это всего лишь предположения), в конце концов, предки наши ведь не просто так высекали рисунки на скалах, наверняка это было продуманной акцией. И пусть сюжет там совсем простенький, но ведь он есть! К слову, даже в нашу развитую научно и технически эпоху порой бывает сложно разгадать тайный смысл петроглифов…

Причем же тут литература, спросите вы? Действительно, литература как таковая мало соотносима с выбитыми на поверхностях камней изображениями, но ведь и то и другое – искусство, способ показать свое внутреннее состояние, отречься от «бытовухи» (забивание мамонта и разведение огня – у предков и «забивание» денег и разведение бурной деятельности – у потомков).

Вообще, привычная нам со школьных лет по записям в дневнике литература – в широком смысле слова совокупность любых письменных текстов. Но не всех подряд, а только тех, материал которых составляют слова человеческого языка (другими словами, если кошка, нанюхавшись валерьянки, что-то вам намяукает и любезно попросит записать, не поддавайтесь на эту провокацию!).

По информации из Wiki, история не всеми любимой школьной дисциплины началась в бронзовом веке с изобретения письменности в Месопотамии и Древнем Египте, а первые известные литературные произведения датируются XXVII–XXVI веками до н. э.

HTTP:⁄⁄CENSURA.NET?

Но это все дела давно минувших временных отрезков. Сегодня гораздо проще стать писателем и получить признание читателей. А все потому, что издать свое бессонных ночей творение не столь проблематично, как было, скажем, с Александром Солженицыным, депортированным в 1974 году за то, что в руки тогдашних спецслужб попала рукопись одного из его произведений.

Не углубляясь в политические моменты минувшего века, скажу, что существовавшие порядки толкали творческие умы на подпольное издание своих трудов. Копии текстов изготавливались автором или читателями без ведома и разрешения официальных органов власти. Это явление получило название «самиздат». Интерес­но, что появилось оно в народе в качестве пародии на названия издательских организаций (как то «Госкомиздат», «Политиздат»).

Причудливо тасуется колода, а самиздат (в несколько другом смысле, чем задумывалось при его рож­дении) тем временем процветает. В том смысле, что люди продолжают писать, а их издают или не издают. Но мы ведь живем в эпоху #цифры, и если издательство по политическим или мало ли каким еще соображениям не желает печатать ваш шедевр художественного слова – выход есть. Даже два.

Безусловно, наша земля богата литературными и не только талантами, но иногда про них мало кто знает. И все потому, что отечественные издательства, как правило, ориентированы на внедрение в свет материалов госзаказа, учебников и методичек, детской литературы. А начинающие авторы не всегда знают, как опубликовать свое произведение на просторах Интернета вообще и Казнета в частности.

Издание электронной книги – дело не самое хлопотное, меньше рисков и больше отдача (в смысле аудитории). Вам даже не потребуется серьезных финансовых вложений. Нужно будет только единожды раскошелиться на предоставляемый электронным издательством пакет услуг, которые выберете собственноручно (кликом мыши). Вам присваивают ISBN, переведут текст в необходимый формат и разместят в интернет-магазинах. Экономия времени, средств и нервных клеток – кругом одни плюсы.

На территории Казнета такие услуги предоставляет SCRIBE WIZARD – первое цифровое издательство в Алматы, предлагаю­щее пакеты услуг по изданию электронных и интерактивных книг (вам помогут подготовить обложку и создать иллюстрации, сверстают и отформатируют текстовый контент, профессио­нально отредактируют текст книги etc.).

Есть и другой способ для создателей малых форм произведений. Допустим, вы решили попробовать себя в стихосложении, но на сборник строф пока не набирается; написали рассказ и не знаете, стоит ли продолжать в том же духе, или ну его, это творчество. Можно заняться #сам_себя_издательством, то бишь продвигать результаты творчески настроенного ума в соцсетях, кидать ссылочки на форумах, завести свой блог, в конце концов.

Также можно публиковаться на казахстанских самиздатских сайтах, например эту нишу успешно занял ресурс Proza.kz. Он предназначен для опубликования собственных произведений и литературных переводов, направлен в первую очередь на современную прозу. К работе над присланными трудами привлекаются литературные экс­перты, от них можно получить рецензию. В 2010–2012 годах на Национальной интернет-премии AWARD.KZ сервис Proza.kz занял 1-е место в номинации «Культура и искус­ство», удостоен премии в номинации «Сайт – открытие 2010 года».

Еще один ресурс – adebiportal.kz – ставит своей целью поддержку казахстанских писателей, поэтов, создание электронного фонда, выведение казахской литературы на мировую арену. Доступен на трех языках, уделяется внимание детской литературе, собраны познавательные аудиокниги и энциклопедии, легенды, сказки. На литературном портале вы найдете личную страничку автора, его произведения, также у каждого обитателя этой площадки есть возможность поделиться мнением в блоге сайта.

#ЗА_ЩИТОМ_ЗАКОНА

Наверняка недремлющие пессимистично настроенные скептики зададутся вопросом: какой смысл выставлять на всеобщее обозрение юзерян свои труды, ведь ими сможет воспользоваться кто угодно? И в чем-то они будут правы, обидно ведь, когда плоды ваших бессонных ночей используются другими абсолютно бесплатно или утекают в Сеть под другим именем.

На такой «взлом» есть прием. В нашей республике действует Закон «Об авторском праве и смежных правах» от 10 июня 1996 года, а с 1 января 2015 года за нарушение авторских прав предусмотрена не административная, а уголовная ответственность. И там юридическим по белому прописано: «Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от их назначения, содержания и достоинства, а также от способа и формы их выражения».

Но если уж следовать букве закона, не забудьте, что в случае чего авторство нужно еще доказать (не приведи Инет, конечно, но лучше перебдеть). Для этого обязательно сохраняйте абсолютно все первоисточники и промежуточные записи на отдельный диск или флешку. Если есть уверенность, что ваш шедевр стоит денег (интеллектуальная собственность бесценна, но все же), то защищайте его, распечатав финальную версию текста и заверив авторство у нотариуса. А лучше вообще отдайте заверенные копии на нотариальное хранение. Или воспользуйтесь онлайн-сервисами – вы получите четко фиксируемое время и источник регистрации творения, которые невозможно изменить никоим образом.

Еще один защитный лайфхак – записать свой труд на долговечный носитель информации, отправить его самому себе по почте. Это достаточно весомое доказательство со штампом государственной почтовой службы и с датой. Такой же финт можно провернуть и с электронной поч­той, тут главное не удалить важное письмецо по запарке.

Как бы то ни было, чтобы не получилось, как с истребленным человеком видом парнокопытных животных (турами, прародителями крупного рогатого скота), и наши потомки не удивлялись деградированию литературных традиций XXI века, путешествуя по сайтам с художественными и не очень творениями, неплохо бы сохранить и продолжить развитие литературного начала живших и творивших до нас, но уже в современном, цифровом ключе.