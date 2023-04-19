Саммит глав государств "Центральная Азия – Китай" пройдет в мае в Сиане

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин провел совещание по вопросам подготовки к саммиту глав государств «Центральная Азия – Китай», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

В прошедший вторник заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин, министры экономики и торговли стран Центральной Азии (Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана) и КНР провели онлайн-совещание по вопросам подготовки к предстоящему саммиту глав государств «Центральная Азия – Китай». Мероприятие планируется провести в мае текущего года в городе Сиань.

Совещание организовано по инициативе китайской стороны. Онлайн-встречи будут проводиться на регулярной основе, что будет способствовать укреплению и содействию торгово-экономическому сотрудничеству шести стран.

Серик Жумангарин отметил, что Китай является основным торговым партнером как Казахстана, так и других стран Центральной Азии.

По итогам 2022 года товарооборот между Казахстаном, Китаем и странами Центральной Азии вырос на 31,9% и составил $32,1 млрд (2021 год – $24,3 млрд). Торговля между Казахстаном и Китаем достигла рекордных показателей, превысив $24 млрд в прошлом году. Экспорт казахстанской продукции в Китай вырос более чем на треть и составил $13,2 млрд. Аналогичным образом растет потребность в китайских товарах в Казахстане. Импорт вырос на 33,5% и составил $11 млрд.

«Китайский рынок – это надежный потребитель нашей продукции. Мы готовы предложить широкий ассортимент промышленных и сельскохозяйственных товаров по 135 дополнительным товарным позициям на сумму свыше $1 млрд», – заявил Серик Жумангарин.

Вице-премьер отметил важность развития электронной коммерции, повышения транспортной связанности региона и последовательное улучшение условий экспорта и транзита, развития межрегионального и приграничного сотрудничества. С. Жумангарин также пригласил инвесторов к промышленному сотрудничеству.

Учитывая конкурентные позиции стран Центральной Азии, на начальном этапе Казахстан предлагает организовать совместное продвижение продукции, в том числе на рынке Китая.

По итогам совещания стороны выразили согласие подписать документы об укреплении торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в сфере цифровой торговли и в области инфраструктуры и инженерного строительства.