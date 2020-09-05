Саммит и Богиня назвали новорожденных в Костанае

В Костанае новорожденную назвали Богиня. Об этом сообщили в Региональной службе коммуникаций, передает Kazpravda.kz.
По данным Костанайского отдела РАГС, с начала года в областном центре родилось 2 724 малыша. ⠀ Среди самых необычных имен новорожденных – Рухсары, Саммит и Богиня.
Самыми распространенными именами среди костанайцев стали Малика, Валерия, Мирон, Глеб и Ансар. ⠀ Также, по словам работников РАГСА, в последний месяц в городе наблюдалось рождение большого числа двойняшек. ⠀ Между тем, республиканские СМИ сообщают, что рекордсменом в стране по количеству рожденных двоен стал Шымкент – за последние 8 месяцев в этом городе родилось 54 пары малышей.