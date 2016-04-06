​Саммит по ядерной безопасности: путь вперед

По мнению Нурсултана Назарбаева, состоявшиеся в рамках мероприятия встречи способствовали выходу на новый уровень сотрудничества в вопросах контроля над оборотом опасных ядерных материалов, а лидерство Президента США Барака Обамы в созыве этих саммитов внесло реальный вклад в укрепление ядерной безопасности.

«Тем не менее, подводя итоги серии саммитов, международное сообщество должно признать, что ядерные риски не отступают, а, наоборот, увеличиваются. Растущая изощренность транснациональных террористических организаций и возникающие региональные конфликты создают новые проблемы, которые необходимо учитывать», – говорится в статье.

Нурсултан Назарбаев сослался на опыт Казахстана, который унаследовал от Советского Союза четвертый по величине ядерный арсенал в мире.

«Исторический опыт страны, чья земля использовалась как полигон для испытаний ядерного оружия, а в результате 500 ядерных испытаний подверглись радиации более полутора миллиона наших граждан и обширные территории, привел нас к иному пониманию безопасности», – отметил Президент.

Глава государства подчеркнул, что благодаря поддержке казахстанского народа был закрыт советский Семипалатинский ядерный полигон, после чего страна отказалась от всего ядерного оружия на своей территории.

«Уничтожение запасов оружия и ядерных материалов привнесло в наш регион безо­пасность и стабильность. Более проч­ная безопасность, однако, может быть обеспечена лишь через структуры, ориенти­рованные на взаимную безопасность всех сторон», – говорится в статье.

Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что в Центральной Азии подобный процесс начался с реализации мер доверия. Затем сотрудничество привело к провозглашению Центральной Азии регионом, свободным от ядерного оружия, в результате чего регион стал более стабильным.

«Ядерное оружие более не является фактором обеспечения национальной безопасности в Центральной Азии», – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Глава государства добавил, что опыт нашей страны позволил создать условия для более широкого обсуждения вопросов ядерного оружия. Уникальная история Казахстана позволила содействовать начальным переговорам Ирана с США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией по выработке соглашения по ядерной проблеме.

При этом Президент Казахстана особо отметил, что источник обеспокоенности – обогащение урана до уровня, позволяющего создать оружие, – должен быть устранен. Для этого Международным агентством по атомной энергии в Казахстане создается первый в мире банк низкообогащенного урана, который обеспечит надежные поставки ядерного топлива любой стране, тем самым устраняя необходимость разработки и создания дорогостоящих и дестабилизирующих установок по обогащению.

Нурсултан Назарбаев еще раз подчеркнул необходимость запрета на все ядерные испытания.

«Организация Объединенных Наций объявила 29 августа, дату закрытия Семипалатинского полигона, Международным днем действий против ядерных испытаний. О тяжелейших последствиях ядерных испытаний в Казахстане и необходимости скорейшего вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) говорит на международном уровне инициированный нами Проект АТОМ, поддержку идеям которого оказали простые жители более 100 стран мира», – говорится в статье.

Как сопредседатель с Японией в обзорной конференции по ДВЗЯИ Казахстан намерен работать над достижением прогресса по этому вопросу. Нурсултан Назарбаев призвал все государства, особенно те, от которых зависит вступление ДВЗЯИ в силу, продемонстрировать ответственность и сделать необходимые шаги.

«Запрет на испытания сам по себе не решит всех проблем. Но вступление договора в силу станет еще одним весомым шагом на пути к конечной цели ликвидации ядерного оружия в нашем мире», – заключил Глава государства.