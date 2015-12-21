Саммиты ОДКБ и ВЕЭС пройдут 21 декабря в Москве

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Сессия Совета коллективной безопасности и заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдут сегодня в Москве, передает Kazpravda.kz
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Как сообщалось ранее, на заседании ВЕЭС с участием глав России, Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана будут подведены итоги первого года работы
Евразийского экономического союза и определены ориентиры для дальнейшего развития интеграционного объединения. Предполагается, что будут затронуты вопросы развития нормативно-правовой базы, укрепления сотрудничества с другими интеграционными объединениями и странами. Планируется рассмотреть ряд организационных аспектов, в том числе утвердить новый состав коллегии Евразийской экономической комиссии и бюджет союза на следующий финансовый год.
Одним из острых вопросов, по информации помощника президента РФ Юрия Ушакова, станет минимизация негативных последствий для стран – членов Евразийского союза от начала функционирования с 1 января 2016 года зоны свободной торговли Украина – Евросоюз.
"Российская сторона, – уточнил Ушаков, – предложит партнерам совместно принять защитные меры".
На прошлой неделе Владимир Путин подписал указ о приостановлении с 1 января 2016 года действия Договора о зоне свободной торговли с Украиной. Теперь в отношениях с Украиной будет введен режим наибольшего благоприятствования.
Также лидеры ЕАЭС обсудят вопросы реэкспорта товаров из стран Евросоюза и США. Они, в частности, связаны с использованием "черных схем" для обхода российских санкций, введенных в ответ на санкционную политику ЕС, США и некоторых других государств.
На повестке дня саммита ЕАЭС и перспективы сотрудничества союза с другими странами и интеграционными организациями, и место проведения следующего заседания ВЕЭС. Как сообщает "Интерфакс"
, Россия предложит в 2016 году провести одно из заседаний в Омске, "в привязке к 300-летию этого города".
В этот же день состоится заседание Совета министров иностранных дел стран – участниц ОДКБ, во время которого, по информации российского МИД, будет обсужден комплекс вопросов, выносимых на рассмотрение сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Пристальное внимание будет уделено проблематике борьбы с международным терроризмом и мерам по предотвращению связанных с ним вызовов и угроз.
Министры обменяются мнениями о путях дальнейшего совершенствования постоянных рабочих органов ОДКБ.
Сама сессия Совбеза с участием лидеров России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана пройдет в Кремле сразу после заседания СМИД ОДКБ. На повестку дня будут вынесены ключевые вопросы укрепления региональной безопасности и стабильности, эффективного противодействия международному терроризму. Также будет решен вопрос об избрании нового генсека организации. В настоящее время этот пост занимает Николай Бордюжа.
"Будут рассмотрены вопросы, касающиеся введения правил ротации в отношении должности генсекретаря ОДКБ, и о системе ротации других должностных лиц, которые работают в соответствующих органах ОДКБ", – сказал помощник президента России.
Представитель Кремля отметил, что по следующей кандидатуре генсека ОДКБ "сейчас идет рабочее обсуждение, окончательное слово за лидерами". "Обсуждаются несколько вариантов, есть кандидатуры в папке у президентов", – отметил помощник президента, заметив, что ротация предусматривается на основе русского алфавита, "поэтому вполне возможно, что представитель Армении будет генсекретарем ОДКБ".
Между тем саммит ОДКБ носит внеплановый характер. Он проводится по инициативе председательствующей в организации Армении, которая предложила совместить встречу президентов государств ОДКБ с заседанием Высшего евразийского экономического совета.
По итогам саммита планируется принять заявление глав государств ОДКБ по борьбе с терроризмом. В нем будут изложены общие подходы стран-членов к этой угрозе.
Кроме того, лидеры стран ОДКБ на саммите в Москве намерены договориться о противодействии сносу исторических памятников. "Предполагается договориться об объединении усилий государств – членов ОДКБ в целях прекращения так называемой "войны памятников", – сообщил Ушаков.
Речь идет, в частности, о попытках сноса и демонтажа в разных государствах памятников, посвященных периоду Второй мировой войны
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По традиции на полях саммитов Владимир Путин проведет двусторонние встречи с коллегами, в частности, с Нурсултаном Назарбаевым и Алмазбеком Атамбаевым. Лидеры планируют обсудить взаимодействие в торгово-экономической и иных сферах.
"Ожидается, что во время переговоров президенты России и Казахстана обсудят ряд актуальных вопросов региональной и международной повестки дня. В частности, обменяются мнениями о взаимодействии Москвы и Астаны в рамках ОДКБ и Евразийского экономического союза, затронут ситуацию в Сирии и в Украине", – сказал Ушаков.
Говоря о взаимодействии двух стран, помощник президента констатировал расширение сотрудничества России и Казахстана в высокотехнологичных отраслях, в том числе в атомной энергетике.
"Готовится межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении атомной электростанции российского дизайна на территории Казахстана", – уточнил он, добавив, что взаимодействие в энергетической сфере будет одной из тем переговоров Путина и Атамбаева.