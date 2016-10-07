​Самое действенное лекарство

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Людмила КОРИНА, Уральск

К диалогу, в ходе которого был определен круг имеющихся проблем и сверены основные направления дальнейшей работы, были приглашены руководители областных управлений, городских отделов, задействованных в реализации социальной политики, и представители НПО, защищающие права инвалидов.

Аким Уральска Нариман Турегалиев отметил, что Глава государства поставил задачу – создать общество без барьеров. Немаловажно объединить усилия для поддержки тех, кто нуждается в помощи. На совещании отмечалось, что в городе уже немало сделано для обеспечения доступа инвалидов в организации и учреждения. Ни один вновь построенный объект не принимается в эксплуатацию без наличия пандусов, установлены они и в уже действующих, но далеко не все удобны и соответствуют предъявляемым требованиям.

Решено создать рабочую группу для тщательной ревизии доступности и определить места, где нужно провести работу по исправлению недостатков. Поставлена также задача обеспечить доступность банкоматов. В обязательном порядке будут убраны с территории дворов самовольно установленные перегородки и блоки. Запланирована дополнительная проверка транспортной инфраструктуры: остановочных павильонов, пешеходных переходов, наличия светофоров со звуковыми сигналами и парковок для автомашин инвалидов.

Было найдено решение еще одного актуального вопроса. Общественным объединением «Байтерек» проводится реабилитация детей с психоневрологическими патологиями. Для этого создано медико-социальное учреждение «Шапагат» с диагностическими и коррекционными классами, которое находится в арендуемом здании. В то же время все меньше детей становится в Доме малюток. Поэтому обсуждалась возможность размещения «Шапагата» в освободившихся помещениях.

Важная проблема решена председателем общества поддержки инвалидов «Демеу», директором ТОО «Гибадат» Биржаном Кужаковым, который много лет прикован к коляске. На его предприятии, специализирующемся на выпуске мебели, в том числе с национальным колоритом, работают люди с ограниченными возможностями. Этот коллектив освоил выпуск вертикализаторов, необходимых для больных с поражением опорно-двигательной системы и детей с диагнозом «церебральный паралич». Первая партия для Уральска выпущена на благотворительной основе. Сейчас стало поступать все больше заявок, поскольку уральские вертикализаторы гораздо дешевле аналогов, выпускаемых за пределами Казахстана. Поэтому срочно нужен цех для отдельного производства. Рассматривались различные варианты решения и этого вопроса. Информацию о продукции ТОО «Гибадат» намечено направить в другие регионы страны.

Самый сложный вопрос, пожалуй, – это трудоустройство. Процентная квота рабочих мест для людей с ограниченными возможностями определена, но соблюдается далеко не везде, тем более в период экономической нестабильности. Теперь и это направление будет находиться под неослабным контролем.

В Уральске работают предприятия обществ людей с нарушением слуха и зрения. Производственные цеха открыты и в других объединениях инвалидов. Они выпускают постельное белье, спецодежду, матрацы, электророзетки и другую продукцию. Но им сложно конкурировать с компаниями, в которых работают здоровые люди. Как рассказал руководитель управления государственных закупок по ЗКО Эльдар Гайнутдинов, законодательством определен перечень товаров, выпускаемых инвалидами, которые закупаются в первую очередь именно у них. Эта норма закона выполняется. В то же время в управлении готовы оказывать названным предприятиям консультации по правильному оформлению тендерных документов. Более широкое распространение получит опыт колледжей, обучающих людей с ограниченными возможностями востребованным профессиям.

Персоналу медицинских учреждений рекомендовано относиться к инвалидам с особым вниманием. Планируется открыть для них реабилитационное отделение в городской больнице, которая в нынешнем году будет сдана в эксплуатацию. Многофункциональные специализированные кровати установят в дневных стационарах.

– В нашей области более 24 тысяч людей с ограниченными возможностями, – говорит председатель областного общества инвалидов Жумажан Кожжанов. – Для них проводятся специальные ярмарки вакансий, выделяются средства для обеспечения колясками, техническими вспомогательными средствами и санаторно-курорт­ным лечением. Определены дни собеседований в общественной приемной областного филиала партии «Нур Отан». Создаются условия для занятий в физкультурно-оздоровительных комплексах. Организован спортклуб инвалидов, работают инватакси. Но если раньше это была разрозненная работа отдельных ведомств, то теперь общими усилиями, вне сомнения, удастся добиться лучших результатов. Создание Общества Всеобщего Труда предполагает предоставление рабочих мест всем, кто желает работать. А ведь занятость, возможность общения для людей с ограниченными возможностями – это самое действенное лекарство.

По словам руководителя городского отдела занятости и социальных программ Айгуль Тукешевой, есть вопросы, которые можно решить только на республиканском уровне. В соответствующие министерства будут направлены письма с предложениями продлить общественные работы на срок до 12 месяцев и включать инвалидов в списки очередников на арендное жилье. По всем рассмотренным на совещании проблемам составляется план мероприятий с указанием конкретных сроков выполнения поручений. Аким Уральска Нариман Турегалиев заверил, что такие совещания теперь будут проводиться ежеквартально.

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