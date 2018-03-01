Самое мощное интернет-оружие сделали еще опаснее

Эксперты по безопасности из компании Fortinet рассказали об обновленной версии крупнейшего в мире ботнета Mirai. Об этом сообщается на официальном сайте компании, передает Lenta.ru.
Специалисты прозвали модификацию червя Mirai OMG. В отличие от предыдущей версии новый ботнет не только использует уязвимости интернета вещей, но и превращает IoT-устройство (Internet of Things, интернет вещей – прим. Lenta.ru) в прокси-сервер. Благодаря этому злоумышленники получили возможность пропускать через зараженные девайсы вредоносный трафик. Это позволит хакерам лучше скрывать местоположение, а также осуществлять более мощные атаки.
Впервые о ботнете Mirai заговорили в середине 2016 года. Разработчики ботнета атаковали сайт эксперта по интернет-безопасности Брайана Кребса: объем трафика достигал 660 гигабайт в секунду. Тогда специалист назвал ботнет "мощнейшим оружием современности".
Спустя полгода сотрудники ФБР вычислили создателей Mirai: ими оказались американские студенты Далтон Норман, Парас Джа и Джозая Уайт. По словам молодых людей, они хотели подзаработать на своей идее: студенты устраивали DDoS-атаки на чужие серверы компьютерной игры Minecraft, переманивая при этом игроков на собственные серверы. Однако когда подростки увидели всю мощь созданного ботнета, они опубликовали исходный код Mirai в сети, чтобы другие хакеры также могли его использовать. В итоге под DDoS-атаками рухнуло множество крупных ресурсов, среди которых оказались GitHub, Spotify, Twitter и Reddit.
