Самое мощное интернет-оружие сделали еще опаснее

Происшествия
Фото: Mark Lennihan / AP
Эксперты по безопасности из компании Fortinet рассказали об обновленной версии крупнейшего в мире ботнета Mirai. Об этом сообщается на официальном сайте компании, передает Lenta.ru.

Специалисты прозвали модификацию червя Mirai OMG. В отличие от предыдущей версии новый ботнет не только использует уязвимости интернета вещей, но и превращает IoT-устройство (Internet of Things, интернет вещей – прим. Lenta.ru) в прокси-сервер. Благодаря этому злоумышленники получили возможность пропускать через зараженные девайсы вредоносный трафик. Это позволит хакерам лучше скрывать местоположение, а также осуществлять более мощные атаки.

Впервые о ботнете Mirai заговорили в середине 2016 года. Разработчики ботнета атаковали сайт эксперта по интернет-безопасности Брайана Кребса: объем трафика достигал 660 гигабайт в секунду. Тогда специалист назвал ботнет "мощнейшим оружием современности".

Спустя полгода сотрудники ФБР вычислили создателей Mirai: ими оказались американские студенты Далтон Норман, Парас Джа и Джозая Уайт. По словам молодых людей, они хотели подзаработать на своей идее: студенты устраивали DDoS-атаки на чужие серверы компьютерной игры Minecraft, переманивая при этом игроков на собственные серверы. Однако когда подростки увидели всю мощь созданного ботнета, они опубликовали исходный код Mirai в сети, чтобы другие хакеры также могли его использовать. В итоге под DDoS-атаками рухнуло множество крупных ресурсов, среди которых оказались GitHub, Spotify, Twitter и Reddit.

Популярное

Все
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Как перестать терять людей в ДТП?
Выбор во имя жизни
В забое станет безопасней
Полеты над Бурабаем
Концептуальные аспекты новой Конституции
В мир удивительных открытий
Усы, лапы и хвосты поборолись за призы
Назначен первый заместитель Премьер-министра
Три счастливых дня
Серке, Сералы, Сер-аға...
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Педагог работает на будущее страны
Краевед по велению души
Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
Интеллектуальный капитал в действии
Закон Республики Казахстан О ратификации Договора о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан
МВД раскрыло наркосхемы с участием иностранцев
Токаев подписал Указ о присвоении звания «Халық қаһарманы»
В Казахстане усиливают контроль за безопасностью такси
Вручены государственные награды от имени Президента
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Песнь домбры зазвучала в степи
Мыслитель планетарного масштаба
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
Учиться делать правильный выбор
Озеро надежды: история любви и прощения на берегу Иссык-Куля
Названы самые желанные бренды мира
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее
Когда в ауле не хватает девушек...
Касым-Жомарт Токаев наградил Андрея Бабиша орденом «Достық» І степени
В Алматы открылся международный инновационный вуз
Құлагер казахского кино
Казахстан одержал ещё две победы на ЧМ по настольному теннису в Лондоне
Мечтает о спортивных победах
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Не нарушайте – вас снимают!

Читайте также

Испания конфисковала рекордную партию кокаина весом 40 тонн
Двое человек погибло, пять пострадало при пожаре на заводе …
Мощный взрыв прогремел на заводе фейерверков в Китае
Спасательно-поисковые работы идут на месте пожара в ТОО «Ка…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]