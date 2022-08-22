«Самое важное в мире религиозное мероприятие»

Предстоящий в сентябре VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий и подтвержденное участие в нем Папы Римского Франциска вновь приковали внимание мирового сообщества к Казахстану. Зарубежные СМИ не обходят вниманием данные события, подчеркивая их важность в контексте все усложняющейся обстановки в мире.

Папа Римский поедет в Казахстан

Итальянское издание il Giornale в статье «Папа Римский поедет в Казахстан. Почему это важно» (автор Эмануель Пьетробон) обращает внимание, что визит в нашу страну станет 38-м апостольским путешествием Папы Франциска.

«Папа Франциск станет почетным гостем самого важного в мире религиозного мероприя­тия – VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в Нур-Султане в сентябре этого года. Это было подтверждено 1 августа пресс-службой Ватикана.

Центральной темой мероприя­тия станет «Роль лидеров традиционных и мировых религий в социально-духовном развитии человечества в постпандемический период». Наследник Петра не ограничится разговором о важности веры и церквей для душевного благополучия людей и обществ. В свете международных событий, в частности войны в Украине, ожидается, что понтифик воспользуется предоставленной ему возможностью призвать человечество к миру и еще раз подтвердить католическое неприятие использования религии в военных целях», – пишет il Giornale.

Как отмечает итальянское издание, с момента провозглашения независимости Казахстан работал над обретением статуса государства, способного конкурировать с крупными игроками на международной арене.

«Цель, преследуемая внутри и вне международных организаций, в частности ООН, превратила Нур-Султан в мировой двигатель антиядерного движения, знаменосца многовекторности и мощную силу экуменизма. Окупаемость инвестиций не экономическая, а дипломатическая: ожидается, что великие державы будут рассматривать Казахстан в качестве миро­творца и посредника, к которому они смогут обратиться в случае необходимости.

Съезд лидеров мировых и традиционных религий является наиболее знаковым выражением глобальной повестки дня Казах­стана. Мероприятие представляет собой необычайный объем «мягкой силы», поскольку является единственным в своем роде в мире, доказавшим свою правоту: в эпоху латентного столкновения цивилизаций такие встречи необходимы», – подчеркивается в статье.

Автор также отмечает, что этот форум служил и продолжает служить лидерам мировых и традиционных религий всей планеты площадкой для обсуж­дения различных вопросов, в том числе «сотрудничества по устранению последствий вреда, нанесенного политикой».

«Это своего рода момент размышления посреди разрушительной анархии международных отношений. Момент как никогда важный: вчера – возникший для предотвращения терактов 11 сентября 2001 года, ведущий человечество к антиутопии и мировой войне между цивилизациями, сегодня – призванный предот­вратить вовлечение великими державами религий в «Третью мировую войну». С Казахстаном в роли наблюдателя и, возможно, организатора диалога», – добавляет Эмануель Пьетробон.

Напоминается в статье и об истории съездов лидеров мировых и традиционных религий. Как пишет il Giornale, форум проводится «по поручению экс-Президента Нурсултана Назарбаева и вдохновению Иоанна Павла II».

«Начиная с 2003 года съезд проводится регулярно раз в три года, за исключением седьмого съезда, отложенного на год из-за пандемии. А с 2006 года он проводится во Дворце Мира и Согласия. Будучи не декларативным по форме и не пустым по содержанию мероприятием, съезд с момента своего первого заседания стал катализатором диалога между конфессиями и культурами, служа платформой для дискуссий и решений», – отмечается в статье.

Вклад в дело мира и солидарности

Еще одну статью, посвященную предстоящему визиту понтифика в Казахстан, опубликовало издание Vatican News под названием «Казахстанский епископ: мы ожидаем вклада Папы в дело мира и солидарности».

«Епископ Карагандинский Аделио Делл’Оро разделяет ожидания казахстанцев по поводу предстоящего визита Папы Франциска в их страну и говорит, что Святой отец тем самым вносит свой вклад в дело мира и солидарности.

После того как Папа Франциск упомянул возможность посещения Казахстана во время возвращения в Рим из Канады, пресс-служба Святого Престола подтвердила, что Святой отец отправится в апостольскую поездку в центральноазиатскую страну 13–15 сентября. В ходе предстоящего визита Папа будет присутствовать в Казахстане на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, проходящем в столице Казахстана Нур-Султане», – пишет издание.

Цитируя епископа Аделио Делл’Оро, который дал интервью информационному агентству SIR, Vatican News делает акцент на том, что официальное подтверж­дение о визите в Казахстан ожидалось с большим волнением: «Мы ждем Папу Римского всем сердцем, с надеждой, что он сможет внести вклад в мир и солидарность для нас и всего мира».

Говоря о подготовке к визиту, епископ упомянул, что власти Казахстана уже попросили руководителей регионов страны оказать содействие всем, кто захочет поехать на встречу с Папой, в том числе и в предоставлении транспорта. «Размышляя о стране, епископ отмечает, что Казахстан – это «страна, где живут люди более 130 национальностей и многих религий». В этом свете он представляет «очень большую экуменическую возможность для Папы Франциска».

Ожидается, что VII Съезд мировых лидеров и традиционных религий соберет религиозных и гражданских лидеров со всего мира.

...Первым Папой Римским, побывавшим в Казахстане, был Папа Иоанн Павел II, который посетил страну в сентябре 2001 года.

Вспоминая то событие – 21 год назад – епископ Делл’Оро отметил, что «люди испытывали огромное любопытство, желая встретиться с Папой Римским», но сказал, что сегодня глобализация, особенно на уровне молодежи, приглушила это любопытство. Тем не менее епископ Карагандинский отметил, что сегодня люди осведомлены о событиях в мире гораздо больше, чем раньше, и «есть желание встретиться с человеком, который имеет авторитетный голос на глобальном уровне», – пишет Vatican News.