​Самое время для рывка

Падарне Ласлоне, мэр города Кендереш, Венгрия:

– Ознакомившись с Посланием «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», я в первую очередь хочу выразить уважение высоким результатам работы, проделанной Президентом ­Нурсултаном Назарбаевым и всем казахстанским народом за 25-летний срок развития в условиях суверенитета. Как было указано в этом программном документе, «только те народы, которым удастся опередить будущее и решительно пойти навстречу вызовам, а не стоять и ждать, окажутся победителями». Казахстан уже доказал это, на протяжении 25 лет демонстрируя, что движется вперед, причем огромными шагами.

В Послании Глава государства определяет путь развития, предлагая такую модель, которая сможет повысить глобальную конкурентоспособность страны, а также выделяет пять важных приоритетов, способных обеспечить темпы роста экономики выше среднего уровня.

Для реализации этих задач, конечно же, необходимо тесное сотрудничество центральной и местной исполнительной власти. Например, мне видится эффективным подключение глав администраций городов к решению таких задач, как создание экспортной стратегии, развитие логистики между мегаполисами и селами, системы арендной недвижимости и создание рабочих мест. Считаю важным, что города и местные органы самоуправления получают не только новые задачи, но и новые финансовые инструменты для их достижения, расширяются полномочия мэров в решении региональных вопросов. И в этом ключе меня, руководителя муниципального уровня, очень подкупает, что Президент Нурсултан ­Назарбаев старается продолжать процесс фискальной децентрализации.

Казахстан идет в ногу с Четвертой промышленной революцией. Я верю в вашу страну и желаю республике, чтобы как динамично развивающееся государство она всегда преодолевала трудности. Вы обладаете самым важным богатством – единством в достижении цели, поэтому все у вас получится.

Дитер Боден, политолог, бывший посол ФРГ в ОБСЕ:

– Я с большим интересом ознакомился с Посланием Президента РК Нурсултана Назарбаева. Этот документ – проект всеобъемлющей государственной программы модернизации экономики и социальной системы страны. Наряду с этим он способствует интенсификации сотрудничества с партнерами Казахстана в ЕС, в особенности с Германией.

Особенно важные аспекты, на мой взгляд, в этом ежегодном обращении Главы государства к народу Казахстана заключаются в дигитализации экономики (в Германии, к слову, существуют концепции, нацеленные на достижение таких результатов), дальнейшей приватизации предприятий с целью их большей производительности, повышении эффективности банковской системы и фондового рынка. Кроме того, здесь можно увидеть продолжение налоговой децентрализации, проект улучшенных экспорт­ных стратегий, борьбу с коррупцией.

По моему мнению, в данных направлениях есть огромный потенциал, особенно для казахстанско-немецкого сотрудничества. В связи с этим следовало бы разработать краткое изложение этого программ­ного документа и сделать памятки, полезные на общественных дискуссионных мероприятиях. В качестве платформы могут послужить большие торговые палаты в Германии. Интересны были бы также форумы и дискуссии с журналистами.

Йорг Хетч, руководитель представительства немецкой экономики в Центральной Азии:

– Я чрезвычайно впечатлен Посланием Президента ­Нурсултана Назарбаева народу Казахстана. В то время когда мировая экономика подвергается сильным колебаниям, вашей стране удалось в прошлом году повысить ВВП. Но и это еще не все. Вместо того чтобы удовлетвориться успехами и надеяться на растущие цены на сырье, появляется очень важная и правильная доктрина – сейчас самое время начинать Третью модернизацию Казахстана.

Глава государства называет отрасли развития экономики, воспринимаемые как приоритетные. Большое значение отводится сельскому хозяйству, повышению урожайности и прежде всего облагораживанию села. Здесь я вижу огромный потенциал, и немецкие фирмы готовы участвовать, равно как и в других отраслях, поставляя наши машины и оборудование.

Другой важный момент – повышение роли малых и средних предприятий, а также кардинальное увеличение их вклада в казахстанский ВВП. Большинство немецких фирм происходят из среднего бизнеса, и чем больше будет в Казахстане равных им предприятий, тем проще будет для обеих сторон углубление взаимовыгодных деловых связей.

Стратег Нурсултан Назарбаев­ постоянно подчеркивает: все поставленные экономические задачи – не самоцель. Результаты усилий должны служить в первую очередь казахстанскому народу. Социальная стабильность и национальное благополучие – это высокое и важное достояние во времена политических и экономических трудностей.