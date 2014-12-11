Самое время взглянуть на резерв Юрий ЛИФИНЦЕВ

В самом конце сезона, когда подведены итоги выступлений наших штангистов на главных соревнованиях 2014 года – летних Азиатских играх в южнокорейском Инчхоне и лицензионном чемпионате мира в Алматы – тренеры не стали еще раз проверять готовность лидеров сборной. Такова практика не только в тяжелой атлетике, но и во многих других видах спорта: на самых серьезных республиканских состязаниях, на которых не идет отбор в национальную команду, дать шанс отличиться резервистам, заявить о себе в полный голос, показать динамику роста своих результатов.



На помосте в Усть-Ка­ме­но­горске специалисты увидели, кем сегодня, помимо олимпийских и мировых медалистов, располагает отечественная тяжелая атлетика. А заодно и получили объективное представление об уровне развития своего вида спорта в тех или иных областях Казахстана, ведь командный зачет – вполне транспарентный показатель в системе такого сопоставления.



Впрочем, любители спорта увидели на помосте не только талантливую молодежь, но и вполне зрелых мастеров, членов сборной Казахстана. Достаточно назвать участников Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и чемпионата мира в Алматы Кирилла Павлова и Анну Нурмухамбетову (см. фото).



В своих весовых категориях они победили с большим преимущест­вом, причем совершенно не напрягаясь. Еще недавно в Алматы Кирилл Павлов (весовая категория до 77 кг) едва не пробился на мировой пьедестал почета, заняв с результатом 352 кг четвертое мес­то. В Усть-Каменогорске алматинцу в двоеборье с лихвой хватило 323 кг: даже с этой суммой он опередил второго призера Кубка РК Батыра Асрарова из Южного Казахстана на 8 кг. А Анна Нурмухамбетова (75 кг) довольствовалась суммой 220 кг, хотя и на Олимпиаде, и на чемпионате мира поднимала на 30 кг больше. В общем фавориты не сильно напрягались, не чувствуя за собой жаркого дыхания соперников.



Особый интерес представляла весовая категория до 94 кг среди мужчин. Именно здесь долгое время в мире царствовал Илья Ильин, а когда перешел в следующие вес (105 кг), "оставил категорию" своим землякам Жасулану Кыдырбае­ву и Владимиру Седову. Именно они на недавнем чемпионате мира сенсационно заняли первое и второе места. Тогда, по горячим следам, я беседовал с Седовым, который вполне серьезно говорил о том, что в Казахстане есть еще несколько талантливых и весьма перспективных атлетов веса 94 кг, и кто поедет на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро – вопрос пока весьма спорный.



Наверное, один из возможных конкурентов Жасулана Кыдырбае­ва и Владимира Седова – Рус­тем Сыбай из Кызылординской области. На Кубке страны в Усть-Каменогорске он первенствовал с результатом 365 кг, опередив второго призера – Андрея Леонова из Алматы – на 70 (!) кг. Помимо почетного кубкового трофея и двух золотых медалей чемпионата страны (в рывке и толчке) Сыбай получил приз, специально учрежденный для победителя в этой категории Ильей Ильиным. Да, во "втором эшелоне" Сыбай блеснул яркой победой, но его результат заметно уступает показателям чемпиона мира-2014 и призеров турнира в Алматы, с суммой 365 кг Рустем занял бы на ноябрь­ском чемпионате мира только 14-е место. И вот тут хочется еще раз напомнить о том, что фавориты усть-каменогорского помоста особо не рисковали, и потому следует вполне серьезно относиться к словам Владимира Седова о предстоящем остром соперничест­ве казахстанских атлетов весовой категории до 94 кг за места в сборной страны.



Обладателями Кубка Казахстана 2014 года среди мужчин стали: Игорь Шварц (56 кг, Карагандинская область), Михаил Дроздов (62 кг, Алматинская область), Владимир Кудрук (69 кг, Карагандинская область), Кирилл Павлов (77 кг, Алматы), Ермек Омиртай (85 кг, Алматинская область), Рус­тем Сыбай (94 кг, Кызылординская область), Абылай Жумабек (105 кг, Алматы), Дмитрий Кап­лин (свыше 105 кг, Восточно-Казахстанская область). В командном зачете сильнейшими стали силачи из Алматы, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областей.



В состязаниях женщин первенствовали Галина Момотова (48 кг, Карагандинская область), Асель Амангельды (53 кг, Алматы), Айгерим Аулбек (58 кг, Алматинская область), Фаина Сиванбаева (63 кг, Акмолинская область), Кристина Крахалева (69 кг, Алма­тинская область), Анна Нурмухамбетова (75 кг, Акмолинская область), Айзада Муптильда (свыше 75 кг, Алма-Ата). Тройка призеров в командном зачете среди женщин – Восточно-Казахстанская область, Алматы и Алматинская область.

