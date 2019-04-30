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Самое высокое в мире колесо обозрения откроется в Дубае
Эмиратская компания Meraas подтвердила, что самое высокое колесо обозрения Ain Dubai откроется в Дубае в следующем году, к Всемирной выставке Expo 2020, пишет News.day.az.

Колесо обозрения, высота которого составляет более 250 метров, оставило далеко позади предыдущих рекордсменов - High Roller в Лас-Вегасе (167 метров) и London Eye в Лондоне (135 метров).

По сообщению Meraas, установка последней спицы колеса успешно завершилась: изначально восемь временных спиц и скоб были установлены для того, чтобы поддерживать обод колеса, поражающего воображение. С начала строительства конструкция впервые приобрела форму завершенного колеса, однако активные работы еще продолжаются.

Статистика Ain Dubai впечатляет: вес каждой спицы, которая поддерживает обод колеса составляет 5 тонн. Одно футбольное поле составляет неполную длину каждой спицы Ain Dubai. 2400 км - суммарная длина всех проводов и кабелей внутри спиц, если связать их друг с другом. Это сопоставимо с расстоянием между Дубаем и Каиром. Масса 16 самолетов Airbus A380 равняется весу обода колеса Ain Dubai. Длина опор, поддерживающих конструкцию составляет 126 метров. 15 лондонских автобусов могут поместиться внутри каждой опоры - каждой "ноги" колеса. 9000 тонн стали использовано при возведении Ain Dubai, что на 25% больше, чем при строительстве Эйфелевой башни.

Колесо обозрения Ain Dubai располагается на недавно созданном острове Bluewaters Island, с которого открывается живописная панорама на Дубай и Арабский залив.

"Искусственный остров Bluewaters Island, построенный компанией Meraas, - это место, где очарование острова гармонично сочетается с изысканностью городского образа жизни. Колесо обозрения Ain Dubai займет центральное место на Bluewaters Island и торговой зоне The Wharf, квартала с более чем 150 бутиками и фэшн-аутлетами в зоне малоэтажной застройки. Также на острове располагается комплекс Bluewaters Residences, насчитывающий 10 зданий, 698 апартаментов, 17 таунхаусов и 4 пентхауса с минималистичным современным дизайном, два пятизвездочных отеля Caesars Bluewaters с собственным пляжем", - отмечается в информации.

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