Самого опасного киллера России – Андрея Дрюнина – задержали в Иркутске
Задержание одного из самых опасных преступников России, киллера Андрея Дрюнина, известного как Дрюня-младший, произвели работники иркутской полиции и сотрудники УФСБ по Забайкальскому краю, сообщили в четверг в пресс-службе главка МВД по Приангарью, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Сибинфо".
"Установлено, что 41-летний уроженец города Чита скрывался в Октябрьском районе Иркутска. По имеющейся информации, мужчина входил в устойчивую группу, члены которой совершили около 80 преступлений, из них – около 30 заказных убийств, 30 разбойных нападений, а также вымогательства, грабежи, мошенничества и ряд других противоправных посягательств", – указывают в иркутской полиции.
Более подробную информацию дает главк МВД по Забайкалью. В ведомстве подчеркивают, что задержанный, будучи участником так называемой "осиновской" преступной группировки, был объявлен в федеральный розыск более пяти лет назад.
Он входил в десятку самых опасных преступников, разыскиваемых МВД. Задержанный подозревается в исполнении порядка 10 заказных убийств.
Комментируя задержание Андрея Дрюнина, начальник управления уголовного розыска УМВД России по Забайкалью Андрей Москвитин отметил, что подозреваемый характеризуется как крайне дерзкий и решительный преступник. При этом представитель полиции добавил, что, находясь в розыске, Дрюня-младший продолжал совершать преступления.
Сегодня утром задержанный был доставлен в Читу, где его поместили в изолятор временного содержания.