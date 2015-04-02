В мире
Самого опасного киллера России – Андрея Дрюнина – задержали в Иркутске
Задержание одного из самых опасных преступников России, киллера Андрея Дрюнина, известного как Дрюня-младший, произвели работники иркутской полиции и сотрудники УФСБ по Забайкальскому краю, сообщили в четверг в пресс-службе главка МВД по Приангарью, передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Сибинфо".

"Установлено, что 41-летний уроженец города Чита скрывался в Октябрьском районе Иркутска. По имеющейся информации, мужчина входил в устойчивую группу, члены которой совершили около 80 преступлений, из них – около 30 заказных убийств, 30 разбойных нападений, а также вымогательства, грабежи, мошенничества и ряд других противоправных посягательств", – указывают в иркутской полиции.

Более подробную информацию дает главк МВД по Забайкалью. В ведомстве подчеркивают, что задержанный, будучи участником так называемой "осиновской" преступной группировки, был объявлен в федеральный розыск более пяти лет назад.

Он входил в десятку самых опасных преступников, разыскиваемых МВД. Задержанный подозревается в исполнении порядка 10 заказных убийств.

Комментируя задержание Андрея Дрюнина, начальник управления уголовного розыска УМВД России по Забайкалью Андрей Москвитин отметил, что подозреваемый характеризуется как крайне дерзкий и решительный преступник. При этом представитель полиции добавил, что, находясь в розыске, Дрюня-младший продолжал совершать преступления.

Сегодня утром задержанный был доставлен в Читу, где его поместили в изолятор временного содержания.

Популярное

Все
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Компромисс между художником и властью
Мужская профессия
Учитель из Великобритании полюбил Алматы и казахский язык
Произведения Толена-аға очищают души людей
Разговоры о любви
Юстиция: 30-летний рубеж
Одежда маленьких взрослых
Как считают многие литературоведы, главная черта писателя Дукенбая Досжана – умелое сочетание прошлого и настоящего Казахстана
Теперь мы в Лиге В
Ботаникам здесь не место?
Любование и осмысление
Лучший заплыв впереди
Сердце долины Жетысу
От КХЛ до первенства планеты
Побудьте на чужом месте
Педагогическая поэма Марка Подольского
Вакантная клетка для красного петуха
Барометр общества – молодежь
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 сентября
Диверсификацию торговых путей в периметре ЕАЭС обсудили на Совете ЕЭК
МИД РК напомнил казахстанцам, обеспокоенным притоком россиян, о традициях гостеприимства
Кто работал, тот удержится, а кто был безликим «костюм-шалбар», тот мандат потеряет
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 сентября
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана
Страны СНГ обсудили вопросы взаимовыгодной торговой политики
Более 1,6 млн россиян въехали в Казахстан с начала года
Трое россиян пытались незаконно пересечь границу Казахстана
Сенсационные и ранее неизвестные документы о деятельности Алашорды обнаружены в архивах внешнеполитической истории МИД Японии
Вопросы сотрудничества обсудили Жумангарин и Оверчук в Москве
Готовы ли казахстанские вузы принять студентов из России – ответ главы МНВО
Эксперт о выборах: одним из главных конкурентов будет «кандидат «против всех»
Жилье есть, но очень дорогое
Массовыми увольнениями завершился митинг работников скорой в Мангистау.
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Указ Президента Республики Казахстан
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Объявлены новшества ЕНТ-2023
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало

Читайте также

Президент , Политика , В мире
Президент Токаев: В мире наблюдается беспрецедентное геопол…
Происшествия , В мире
69 человек погибли в результате крушения судна в Бангладеш
В мире
Пивоварни Германии предупреждают население о сокращении про…
В мире
Умер рэпер Coolio

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]