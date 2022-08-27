Осторожно, самокат!

Самокаты планируют приравнять в мерах ответственности к другим видам транспорта. По данным департамента полиции Алматы, уже разработан стандарт нововведения. После его утверждения в Правила дорожного движения внесут изменения.

Маломобильный транспорт – основ­ной раздражитель для участников дорожного движения, как водителей, так и пешеходов. Городские тротуары превратились в поле битвы. Смогут ли самокатчики ужиться на дорогах мегаполиса с пешеходами и автолюбителями? Мнения жителей города на этот счет противоположны. Пользователи индивидуальных средств мобильности считают, что правда на их стороне и негатив в сторону самокатов – это лишь закоренелый консерватизм. Пешеходы и автолюбители, доведенные лихими самокатчиками до точки кипения, уверены, что проблему решит только полный запрет на их использование.

За прошедшие полгода только в Алматы произошло 22 ДТП с участием водителей электросамокатов, в которых пострадали 23 человека и один погиб. Это только зафиксированные происшествия и только с электро­самокатами. А сколько тех, которые статистикой не учтены, неизвестно. Ежедневно происходят десятки мелких нарушений, когда самокатчики допускают столкновения с пешеходами, наносят легкий вред автомобильному транспорту или же становятся причиной более серьез­ных ДТП, выскакивая на полосы движения основного транспортного потока.

В средствах индивидуальной мобильности, к которым и относятся электросамокаты, есть и положительные моменты. Во многих странах самокатчики адаптировались и успешно вписались в городскую среду. Плюсов много: снижение нагрузки на авто­магистрали и общественный транспорт, улучшение мобильности определенной категории граждан, отсутствие ощутимого вреда экологии.

Кикшеринг (прокат электросамокатов) – это и рабочие места, и поступления в бюджет. Просто, как уверяет представитель одной из кикшеринговых компаний, работающих в Алматы, на адаптацию необходимо время: чтобы пешеходы, водители и пользователи электросамокатов научились взаимодействию. Для этого в городе даже открылась бесплатная школа, в которой обучают вождению электросамокатов в условиях реального города.

Полиция также говорит о пос­тоянной работе в этом направлении.

– Мы проводим регулярные профилактические мероприятия, направленные на улучшение ситуации с электросамокатами на дорогах города. Привлекаем нарушителей к ответствен­ности, штрафуем, разъясняем, но колоссального положительного эффекта, к сожалению, пока нет, – прокомментировала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Так же считает и большинство горожан, особенно пешеходы, которым приходится чаще всего делиться тротуаром с самокатчиками.

Представители же кикшеринга уверены, что главные нарушители порядка не те, кто арендует у них транспортное средство, а именно владельцы самокатов. Ведь приобретая самокат в личное пользование, люди выбирают более мощные модели, способные развивать высокую скорость, на которой, соответственно, сложнее избежать ДТП, и происшествия эти в разы серьезнее.

– Во-первых, мы установили технические ограничения на все свои самокаты. Они могут разгоняться только до 25 километров в час. Запустили онлайн-школу вождения. Пройти обучение правилам безопасного управления самокатом совершенно бесплатно наши клиенты могут в мобильном приложении и на сайте. Открыли школу практического обучения езде. Решили проблему с беспорядочной парковкой самокатов, – говорит представитель одной из кикшеринговых компаний Даниил Капцан.

Меры принимаются всесторонние, но воз и ныне там. На полную адаптацию к маломобильному транспорту каждому городу требуется индивидуальное количество времени. Все зависит от совокупности факторов, таких как соответствующая инфраструктура, нормы пользования, разработанные полицией, профессионализм самих пользователей самокатов.

– Назрела необходимость на законодательном уровне обозначить статус электросамокатов как транспортного средства, определить управляющих электросамокатами как участников дорожного движения, где предусматриваются как права, так и обязанности, – сообщила Салтанат Азирбек.

Правила использования элект­росамокатов:

Передвигаться на электросамокате может только один человек.

Скорость его не может превышать 25 км в час.

Для использования электросамоката, развивающего скорость от 50 км и выше, требуется специальное водительское удостоверение категории А1.

Электросамокаты высокой мощности, развивающие скорость свыше 25 км в час, должны передвигаться по правой стороне проезжей части, не мешая основному транспортному потоку.

На пешеходных переходах и светофорах необходимо спешиваться с самоката и переводить его вручную.

Управлять личным электросамокатом или арендовать у кикшеринга можно только достигнув совершеннолетия.