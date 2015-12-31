Самолет Air India развернули в воздухе из-за крысы

Пассажирский лайнер компании Air India развернули на полпути из Мумбаи в Лондон после того, как на борту была замечена крыса, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Lenta.ru.
По информации СМИ, рейс AI 131 ведущего индийского перевозчика пролетал над Ираном, когда один из пассажиров сообщил стюарду, что заметил на борту грызуна. Самолет немедленно вернулся в аэропорт, где пассажиров пересадили на другой лайнер. Борт, на котором предположительно находилась крыса, подвергли очистке. После этого самолет тщательно обыскали, но следов присутствия животного так и не нашли.
По словам обслуживающего персонала, решение о прекращении рейса было абсолютно оправданным: грызуны на борту воздушного судна представляют серьезную опасность – они могут перегрызть провода или укусить кого-нибудь из пассажиров.