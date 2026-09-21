Самолет без пилота пролетел более 5 тыс. км в США

Это был первый полностью автономный перелет через США. Самолет преодолел 5 150 километров без участия пилота, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Компания Joby Aviation выполнила первый полностью автономный перелет через территорию США протяженностью 5 150 километров, продемонстрировав возможности своей технологии управления летательными аппаратами. Для этого использовался модифицированный самолет Cessna Caravan.

На борту все время находился пилот безопасности, однако он ни разу не вмешивался в управление самолетом. Вместо этого Joby осуществляла дистанционный контроль, а за полетом наблюдали специалисты из центров управления в Калифорнии и Южной Каролине.

Самолет самостоятельно выполнял ключевые этапы полета, включая руление, взлет, навигацию и посадку. Дистанционные операторы контролировали миссию, находясь на расстоянии около 3740 километров.

Одним из наиболее серьезных испытаний стал аэропорт Финикс — Дир-Вэлли в Аризоне. Этот загруженный аэропорт гражданской авиации представлял собой значительно более сложную среду по сравнению со специально подготовленной площадкой для демонстрационных полетов.

По данным Joby, во время перелета самолет столкнулся с неблагоприятными погодными условиями и грозами. Автономная система самостоятельно изменила маршрут, не располагая предварительным опытом работы в аэропорту назначения. Такая способность имеет принципиальное значение, поскольку автономным летательным аппаратам предстоит действовать в меняющихся условиях, которые невозможно полностью предусмотреть в заранее запрограммированных испытательных сценариях. Обстановка в аэропортах, погодные условия и воздушный трафик могут измениться уже в ходе выполнения миссии.

После прибытия в Северную Каролину самолет выполнил проход на малой высоте рядом с монументом «Первый полет» в Китти-Хок. Это место имеет особое значение для истории авиации. Именно здесь в 1903 году братья Орвилл и Уилбур Райт совершили первый полет на самолете с двигателем. После демонстрационного прохода аппарат Joby приземлился в региональном аэропорту округа Дэр.

В Joby считают, что автономные летательные аппараты в будущем смогут обслуживать населенные пункты, не имеющие удобного доступа к крупным транспортным сетям. Небольшие аэропорты могут стать удобными отправными пунктами для прямых грузовых перевозок между отдельными точками.